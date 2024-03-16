CUmhur İttifakı'ndan kirli siyasete devam: Sahte DEM Parti afişiyle

DEM PARTİ DE HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU





Ankara Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti’nin seçimde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı destekleyeceğine yönelik hazırlanan sahte afişler konusunda uyarıda bulundu.Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara bu afişleri gördükleri yerde polise teslim etmeleri çağrısı yapıldı.Ankara'da DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler konusunda harekete geçildi.Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.Sahte afişlerde DEM Parti’nin adayı Öztürk Türkdoğan'ın fotoğrafına yer verilirken, DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazıldı.DEM Parti de bu tür korsan işlerin tamamıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunduklarını açıkladı.