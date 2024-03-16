Samanyolu Haber /Politika / CUmhur İttifakı'ndan kirli siyasete devam: Sahte DEM Parti afişiyle /16 Mart 2024 15:47

CUmhur İttifakı'ndan kirli siyasete devam: Sahte DEM Parti afişiyle

DEM Parti'nin Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceğine yönelik sahte afişler için harekete geçildi. Mansur Yavaş'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada ilgili sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, DEM Parti’nin seçimde CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı destekleyeceğine yönelik hazırlanan sahte afişler konusunda uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara bu afişleri gördükleri yerde polise teslim etmeleri çağrısı yapıldı.

Ankara'da DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler konusunda harekete geçildi.

DEM PARTİ DE HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Sahte afişlerde DEM Parti’nin adayı Öztürk Türkdoğan'ın fotoğrafına yer verilirken, DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazıldı.

DEM Parti de bu tür korsan işlerin tamamıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunduklarını açıkladı.
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