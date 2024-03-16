Tehditle başladı ricayla devam ediyor: Erdoğan, Erzurum'dan İstanbul'a oy istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki mitingine katıldı. Şehrin genel seçimde Cumhur İttifakı'na yüzde 67, kendisine yüzde 74 oranında oy verdiğini hatırlatan Erdoğan "Verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor" dedi.



"ARAYACAKSINIZ DEĞİL Mİ?"



Seçmenden ricada bulunan Erdoğan, şunları söyledi:



- İstanbul'da Erzurumlu malum, çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız, değil mi? Onları 'Aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın' diyerek uyaracaksınız, değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız, değil mi? Bitmedi; İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi?



Ayrıca iktidarının 22'nci yılındaki Erdoğan, Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirme vaadinde bulundu. "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanaklı bir şehir hâline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz" dedi.