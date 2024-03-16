Samanyolu Haber /Politika / Tehditle başladı ricayla devam ediyor: Erdoğan, Erzurum'dan İstanbul'a oy istedi /16 Mart 2024 17:06

Tehditle başladı ricayla devam ediyor: Erdoğan, Erzurum'dan İstanbul'a oy istedi

Mitinglerde sık sık yerel ve merkezi yönetim arasındaki uyumu işaret ederek seçmene 'ikaz'da bulunan Erdoğan, tehditvari açıklamalarının ardından seçmenden ricada bulundu. Erdoğan, partililere "İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız, değil mi? Onları 'Aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın' diyerek uyaracaksınız, değil mi?" dedi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki mitingine katıldı. Şehrin genel seçimde Cumhur İttifakı'na yüzde 67, kendisine yüzde 74 oranında oy verdiğini hatırlatan Erdoğan "Verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor" dedi.

"ARAYACAKSINIZ DEĞİL Mİ?"

Seçmenden ricada bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

- İstanbul'da Erzurumlu malum, çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız, değil mi? Onları 'Aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın' diyerek uyaracaksınız, değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız, değil mi? Bitmedi; İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi?

Ayrıca iktidarının 22'nci yılındaki Erdoğan, Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirme vaadinde bulundu. "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarının birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanaklı bir şehir hâline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tehditle başladı ricayla devam ediyor: Erdoğan, Erzurum'dan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:52