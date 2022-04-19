Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'nın göçmen politikası da değişti /19 Nisan 2022 12:51

Cumhur İttifakı'nın göçmen politikası da değişti

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili dikkati çeken açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur" dedi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Konuşmasının büyük bölümünde muhalefet partilerine yüklenen Bahçeli'nin sığınmacılarla ilgili açıklaması ise dikkat çekti. 
 
'BAYRAMDA ÜLKELERİNE GİDEBİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNMESİNE GEREK YOK'
Düzensiz göçün adı konmamış bir istila olduğunu dile getiren Bahçeli, "Mutlak surette önüne geçilmeli, yakalananlar gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılık ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkınca geldikleri gibi uğurlamak bizim asıl hedefimizdir. Misafirliğin süresi kısıtlıdır. Her insanın kendi yurdunda, emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yoktur" dedi.

ERDOĞAN'IN BİR AYDA DEĞİŞEN AÇIKLAMALARI
Erdoğan, sığınmacılarla ilgili bir ay önce yaptığı açıklamada "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz" demişti.
Dün büyükelçilere verdiği iftar yemeğindeyse “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhur İttifakı'nın göçmen politikası da değişti Sonraki Haber >>

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Rus bombardımanı sivil hedefleri vuruyor

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Alparslan Kuytul, Erdoğan’a fena patladı

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Batan Moskva savaş gemisinin mürettebatı ilk kez görüntülendi

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü

Cevheri Güven bu kez, Erdoğan'ın yağmacıbaşı Talip Öztürk'ün maskesini düşürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:25