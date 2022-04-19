Cumhur İttifakı'nın göçmen politikası da değişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Konuşmasının büyük bölümünde muhalefet partilerine yüklenen Bahçeli'nin sığınmacılarla ilgili açıklaması ise dikkat çekti.





'BAYRAMDA ÜLKELERİNE GİDEBİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN GERİ DÖNMESİNE GEREK YOK'

Düzensiz göçün adı konmamış bir istila olduğunu dile getiren Bahçeli, "Mutlak surette önüne geçilmeli, yakalananlar gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılık ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkınca geldikleri gibi uğurlamak bizim asıl hedefimizdir. Misafirliğin süresi kısıtlıdır. Her insanın kendi yurdunda, emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yoktur" dedi.





ERDOĞAN'IN BİR AYDA DEĞİŞEN AÇIKLAMALARI

Erdoğan, sığınmacılarla ilgili bir ay önce yaptığı açıklamada "Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz" demişti.

Dün büyükelçilere verdiği iftar yemeğindeyse “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

