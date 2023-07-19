Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da

Sözcü'de yer alan habere göre Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı’na gelişinde, Erdoğan’ı makam aracından inerken karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani’nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.



Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı’ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.



Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani’ye “Gemlik mavisi” renkteki TOGG’u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı’nın avlusunda bir süre TOGG’u inceledi.



Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani’nin kullandığı TOGG ile geçti.



Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Katar’da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu gösterdi.



KATAR EMİRİ’NDEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI



Katar Emiri Al Sani, Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.



Al Sani paylaşımında, “Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Doha’da ağırlamaktan mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.



Al Sani, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.



Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.