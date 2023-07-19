Çanakkale’deki yangın 50 saat sonra kontrol altına alındı

Sözcü'de yer alan habere göre Çanakkale Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31’de başlayan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.



Bölgede hızını arttıran rüzgar yangının büyümesine neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından, Çanakkale’deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı, paylaşımında “Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım.” ifadelerine yer verdi. Yangın yaklaşık 50 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.



BAKAN KOCA: 4 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına karşı, 112 ve UMKE ekiplerine bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyelerin gerçekleştirildiğini kaydederek, “Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.



MSB’den yapılan açıklamada, “Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 ve 3 adet AS-532 Cougar tipi helikopter ile havadan destek sağlıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.



“İKİ DAKİKADA ALEV TOPUNA DÖNDÜ”



8 köyü etkileyen yangın nedeniyle bölgedeki çiftçiler ve besiciler de zarar gördü. Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki besici Abdullah Kaya’ya ait ağıl, dün rüzgarın etkisiyle bir anda alevlerin arasında kaldı. Bu sırada başka bir ağılındaki hayvanları kurtarmaya çalışan Kaya, geri döndüğünde hayvanlarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Yangında Kaya’ya ait 21 büyükbaş ve 10 küçükbaş hayvan telef oldu, 4 bin balya saman kül oldu. Ağıl ise kullanılamaz hale geldi.



Abdullah Kaya, 6 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi. Kemel köyünde çıkan yangından sonra gece gündüz nöbet tuttuğunu belirten Kaya, buna rağmen alevlere engel olamadıklarını dile getirdi.



Diğer ağılda nöbet tutarken yangının burayı sardığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:



“Büyük alevlerden dolayı içeriye girip zincirleri sökemedik. Büyük alevler vardı. Samanlar tutuştu. Çok hızlı bir şekilde yayıldı. Rüzgarın kuvvetiyle yangın sıçrıyor. İki dakikada burası alev topuna döndü. Önünü kesmeye çalıştık. Üstünden atladı. Çaresiz kaldık. Bu çiftlikte sadece bize bir takım oda kaldı. İki dönüm alanımız tamamen yandı. Malzemeler de hurdaya döndü. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Hem devletimiz hem milletimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zararımız büyük.”