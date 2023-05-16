Cumhurbaşkanlığı seçiminde gözler ikinci turda

20 Mayıs'ta yurt dışında sandıklar kurulacak

YSK'nın yayınladığı seçim takvimine göre, ikinci tur için propaganda dönemi bugünden itibaren başladı. YSK 20 Mayıs Cumartesi günü ise Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin başlayacağını açıkladı. 28 Mayıs'ta yurt içinde yapılacak oy verme işleminin ardından ertesi gün geçici sonuçların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Erdoğan: Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin ikinci turda kalmasını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. "Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir" diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile arasındaki 2,5 milyon oy farkına rağmen seçimin ikinci tura kaldığını ifade etti. Erdoğan'ın mesajında, "Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu: Buradayız

Seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinin ardından Twitter hesabından bir video yayınlayan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Buradayız. Sonuna kadar Mücadele" mesajı verdi.