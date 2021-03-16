Damat Albayrak gitti ama Hocası ekonomide belirleyici konumda

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik Reform Paketi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, başlık ve içerik olarak önemli değişiklikler yapıldığının iddia etti.





Sağlam, "Bu değişikliklerde Berat Albayrak’ın hocası Prof. Erişah Arıcan’ın isminin öne çıkması ise değişikliklerin anlamını tartışmalı hâle getiriyor" ifadesini kullanıyor.





Son iki haftadır Ankara kulislerinde hazırlanan reform metniyle ilgili önemli söylentiler dolaştığından bahseden Sağlam, "Hazırlanacak paketle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılıkları yaşanması zaten bekleniyordu" diyor.













Prof. Erişah Arıcan







Reform paketinin bürokraside de hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Erdal Sağlam, şunları kaydediyor:





Erişah Arıcan’ın BİST Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı, bu yılın başında, bakanlığı bırakan Berat Albayrak yerine Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcılığı’na atandığını biliyoruz.





Berat Albayrak’ın doktora hocası olarak bilinen Prof Erişah Arıcan’ın son dönem bu kadar öne çıkması başka söylentilere de neden oluyor. Kısa süre önce TÜİK başkan vekilliğine kurum içinden getirilen Ahmet Kürşat Dosdoğru, verilerin şeffaflığı ve TÜİK’in güvenirliği açısından önemli bir adım olarak görülmüş ama 15 günde görevden alınarak yerine Marmara Üniversitesi’nden bir hoca atanmıştı.





Yeni başkanın ilk icraat olarak verilerle ilgili yetkin kurum ve hocalardan oluşturulan yeni danışma kurullarını tasfiye edince, söylentilere zemin hazırlanmıştı. Çünkü Berat Albayrak’a yakın köşe yazarları danışma kurullarına giren isimlere ciddi itirazlar getirmiş, yeni başkan atanıp bu kurullar tasfiye edilince Albayrak’ın inisiyatifiyle bu işin yapıldığı söylenmişti. Gelen kişinin tanınmamış, Erişah Arıcan’ın mensubu olduğu kurumdan gelmesi dikkat çekmişti.





Reform paketi konusunda Erişah Arıcan’ın öne çıkması, bürokratların bile duyacağı bir yöntemle itirazlarını dile getirmesi, Berat Albayrak’ın öne çıkarılan hocası kanalıyla, etkisini sürdürdüğü söylentilerine neden oluyor.





Özetle: Anlayış aynıysa, kural ve kurumlar esas alınmıyorsa, kişileri değiştirmek fazla bir şey değiştirmiyor. Zaman uzatılsa da gidişat değiştirilemiyor."