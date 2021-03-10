Danimarka camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Danimarka parlamentosunda oylanarak kabul edilen yasaya göre, Göç Bakanlığı, Danimarka demokratik değerlerine zarar verdiği değerlendirilen yurt dışındaki tüzel kişi, gerçek kişi, kuruluş ve devlet kurumlarını ‘yasak listesine’ alacak.





Göç Bakanlığının yasak listesinde yer alanlar, ülkedeki herhangi bir STK ya da inanç grubuna, tek seferde ya da 1 yıl içinde en fazla 10 bin kron (12 bin 198 lira) bağış yapabilecek. STK ile camilerin de içinde bulunduğu inanç grupları, listede yer alanlardan Bakanlığın belirlediği meblağdan daha yüksek bağış ya da destek alması halinde parayı iade edecek.





Göç Bakanı Mattias Tesfaye, yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yurt dışında Müslüman vatandaşlarımızı Danimarka aleyhine çevirmeye çalışan ve böylece toplumumuzu bölmeye çalışan aşırı güçler var. Son yıllarda medyada sıkça, Danimarka’daki camilerin başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışından milyonlara ulaşan miktarda destek aldığı haberleri yer aldı. Hükümetimiz buna engel olacak.” ifadesini kullandı.





AVRUPA’DA ÇIKARILAN BENZER YASALAR

Avrupa’da Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi Müslüman nüfusun çok olduğu ülkelerde radikal terör olaylarının artması, ilgili Müslüman ülkelerin gönderdiği paralar ve görevliler üzerinden bulundukları ülkelerin siyasetine müdahaleleri nedeniyle artan bir rahatsızlık var.





Bu ülkeler, son yıllarda yurt dışından din görevlisi getirilmesi ve inanç gruplarına finansal yardımları önlemek için değişik yasal çalışmalar yaptılar.