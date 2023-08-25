Danimarka Kur'an yakma eylemlerini suç sayacak

Yasal düzenleme girişimine destek veren Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de bu yaz kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen çok sayıda Kur'an yakma eyleminin ardından ülkede terör tehlikesinin belirgin biçimde arttığına dikkat çekti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre son aylarda Kur'an yakma eylemleri nedeniyle özellikle Müslüman ülkelerde yoğun tepkilere yol açan Danimarka, bu eylemlerin önüne geçmeye yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığında. Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, Cuma günü yaptığı açıklamada, Kur'an, İncil ve Tevrat'ın kamuya açık alanlarda yakılmasının gelecekte suç teşkil edeceğini ve iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi.Kur'an yakma eylemlerini "ülke içindeki ve yurt dışındaki Danimarkalıların güvenliğini tehlikeye atan alaycı eylemler" olarak nitelendiren Bakan, kişisel düşünce ve ifade özgürlüğünün sorgulama konusu olmadığını, ancak bunun daha medeni biçimlerde yapılması gerektiğini kaydetti.El Kaide terör örgütünün İsveç ve Danimarka'da Kur'an yakma eylemlerine karşı misilleme saldırıları düzenlenmesi için Müslümanlara çağrıda bulunduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından Danimarka iç istihbarat servisi PET, İsveç ve Danimarka’ya yönelik yeni güvenlik tehditlerinin bulunduğunu doğrulamıştı. İki ülkede de sınır güvenliği artırılmış ve denetimler sıkılaştırılmıştı.Danimarka muhalefeti ise güvenlik tehditlerine rağmen, ülkede ifade özgürlüğü kapsamında sayılan eylemlerin suç kapsamına alınmasına karşı çıkıyor. Ülkedeki dokuz muhalefet partisinden yedisi bu ayın başında "özgürlüklerin dini dogmalara ağır basması gerektiğini" savunan ortak bir açıklama yayımlamıştı.