Kremlin'den Prigojin'in ölüm emrini verme iddialarına yalanlama

Euronews'te yer alan habere göre Kremlin, Wagner'in patronu Yevgeni Prigojin'in Moskova'nın emri üzerine öldürüldüğü yönündeki iddiaların "kesinlikle yalan" olduğunu açıkladı ve Prigojin'in ölümünün kesin olarak doğrulanması için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini duyurdu.



Öte yandan Rusya'nın havacılık otoritesi, Prigojin'in düşen özel jette olduğunu açıkladı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi. Prigojin'in ordu üst yönetimine karşı başlattığı isyanın durdurulması sonrası konuyla ilgili açıklama yapmayan Rus lider böylece sessizliğini de bozmuş oldu.



Konuşmasında ilk bulgulara göre Prigojin ve üst düzey yardımcılarının uçakta olduğunu gösterdiğine atıfta bulunan Putin, Prigoin'de övgüyle bahsederken bazı ciddi hatalar yaptığını da vurguladı.



Batılı politikacılar ve yorumcular ise haziran ayındaki isyan girişiminin cezası olarak ölüm emrini Putin'in verdiğini ileri sürüyor.



Gazetecilere açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu ve benzer iddiaların tamamının yalan olduğunu belirtti.



"Şu anda bu uçak kazası ve aralarında Yevgeni Prigojin'in de bulunduğu yolcuların trajik ölümleriyle ilgili çok sayıda spekülasyon var. Elbette Batı'da tüm bu spekülasyonlar iyi bilinen bir açıdan sunuluyor," diyen Peskov, "Bütün bunlar mutlak bir yalan ve burada bu konuyu ele alırken gerçeklere dayanmak gerekiyor. Henüz çok fazla gerçek yok. Bunların soruşturma faaliyetleri sırasında ortaya konması gerekiyor," ifadelerini kullandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak uçağın Moskova'nın kuzeybatısında gökten aniden düşmesine neyin sebep olduğuna dair herhangi bir tahminde bulunulmadı. Uçağın enkazından çıkarılan 10 cesedin kimlikleri de resmi olarak doğrulanmadı.



Kremlin'in Prigojin'in ölümüne ilişkin resmi bir onay alıp almadığı sorulduğunda Peskov "Rus devlet başkanının açıklamasını dikkatlice dinlerseniz, genetik testler de dahil olmak üzere gerekli tüm testlerin artık yapılacağını söyledi. Resmi sonuçlar kamuoyuna açıklanmaya hazır olur olmaz yayınlanacaktır," sözleriyle cevap verdi.



Putin'in yakın zamanda Prigojin ile görüşmediğini belirten Peskov, testlerin ve soruşturma çalışmalarının ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu söyledi.



Özellikle Afrika'da büyük sözleşmeleri olan ancak şu anda lidersiz kalan Wagner Grubu'nun geleceği hakkındaki soruya Peskov "Şu anda hiçbir şey söyleyemem, bilmiyorum," şeklinde cevap verdi.