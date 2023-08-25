Uzman çavuş öldü! 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı













Ayhan Eğilmez’in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve izin dönüşü için Havza’nın Beyören Mahallesi’nden yola çıktığı belirtildi.









Sözcü'de yer alan habere göre kaza, saat 11.00 sıralarında Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Ender Tütüncü’nün (42) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı.Savrulan otomobillerden biri, kaza yerinden geçen Aslan Bilen (43) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen, Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık Aplarslan Eğilmez yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Eğilmez, kurtarılamadı.