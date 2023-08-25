Sabancı çiftinin geçirdiği bot kazasının detayları belli oldu

























Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Yunanistan’ın Leros Adası’na eşi ve çocukları ile birlikte yat tatiline giden iş insanı Ali Sabancı'nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın detayları belli olmaya başladı.Dün akşam saat 21.30 sıralarında Yunanistan’ın Leros Adası'nın Katsadia bölgesindeki bir restorana gitmek için bota binen Ali Sabancı ve ailesinin kazasını Aigaio TV muhabiri Nikos Ignatidis, yapımcı Nikos Evaggelato’ya ‘Live News’ programında anlattı.Ali Sabancı'nın bir Leros tutkunu olduğunu ve her yıl adaya geldiği belirtilirken, Ignatidis, Leros Hastanesi’ndeki doktorların Sabancı'yı hayatta tutmak için 5 saat boyunca mücadele ettiğini ifade etti.Lamireport.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, gazeteci Ignatidis açıklamasında, “Dün saat 21.30’da Katsadia’ya bir restorana gitmek üzere Makronisi’deki lüks yatını demirlemişti. Bu, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra Sahil Güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı’yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar” dedi.Ignatidis kaza anında sürat teknesinin hızının 25 deniz mili olduğunun tahmin edildiğini, bu nedenle çarpışmanın ölümcül olmadığını söyledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumları hakkında bilgi almak için, Sabancı ve Doğan ailelerini telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.