Ali ve Vuslat Doğan Sabancı geçirdikleri tekne kazası sonrası ağır yaralandı!

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı.



Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.



AMERİKAN HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ



İlk müdahalenin ardından çift, Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilirken daha sonra Patronlar Dünyası'nın aktardığı habere göre, Ali Sabancı, saat 10.15 sıralarında ambulans helikopterle Bodrum'dan İstanbul Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.



ALİ SABANCI'NIN DURUMU AĞIR



Öte yandan doktorlar, Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğunu, dalağının alındığını, kaza sırasında yüzünden de ağır darbeler aldığını belirtti. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine Amerikan Hastanesi'ne getirileceği öğrenildi.



ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?



Ali Sabancı, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Koleji ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1987 yılında Sabancı Holding'de çalışmaya başladı. Sabancı Holding'de çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2003 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2010 yılından beri Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.



Vuslat Doğan Sabancı, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve New York'taki Columbia University'de Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yaptı. 1996 yılında Hürriyet gazetesine katıldı. 2004-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Vuslat Doğan Sabancı aynı zamanda Doğan Holding'in sahibi Aydın Doğan'ın kızıdır.



Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 1996 yılında evlendi. Bir kızları ve bir oğulları vardır.