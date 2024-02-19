Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışladı /19 Şubat 2024 08:57

Danimarka tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışladı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya stoklarındaki tüm topçu mermilerini bağışlamaya hazır olduklarını söyledi.

SHABER3.COM

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin stoklarındaki tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.

Frederiksen, Münih Güvenlik Konferansında yaptığı açıklamada, "Ukraynalılara sorarsanız, şu anda bizden mühimmat istiyorlar, top mermisi istiyorlar. Danimarka olarak biz de tüm ağır silahlarımızı bağışlamaya karar verdik," dedi.

Kyiv Independent'ın haberine göre Frederiksen, Danimarka'nın stoklarında ne kadar top mermisi olduğunu belirtmedi.

Frederiksen, "Avrupa stoklarında hala mühimmat var. Bu sadece üretimle ilgili bir mesele değil çünkü silahlarımız var, mühimmatımız var, şu anda kendimiz kullanmak zorunda olmadığımız ve Ukrayna'ya teslim etmemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

Danimarka Başbakanı, "Rusya bizimle barış istemiyor. Dezenformasyon, siber saldırılar ve hibrit savaşlarla Batı dünyasını pek çok farklı açıdan, Arktik bölgesinde, Balkanlar'da ve Afrika'da istikrarsızlaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Danimarka tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:26:05