Danimarka tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışladı





Frederiksen, "Avrupa stoklarında hala mühimmat var. Bu sadece üretimle ilgili bir mesele değil çünkü silahlarımız var, mühimmatımız var, şu anda kendimiz kullanmak zorunda olmadığımız ve Ukrayna'ya teslim etmemiz gereken hava savunmamız var." diye konuştu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin stoklarındaki tüm topçu mermilerini Ukrayna'ya bağışlamaya karar verdiğini söyledi.Frederiksen, Münih Güvenlik Konferansında yaptığı açıklamada, "Ukraynalılara sorarsanız, şu anda bizden mühimmat istiyorlar, top mermisi istiyorlar. Danimarka olarak biz de tüm ağır silahlarımızı bağışlamaya karar verdik," dedi.Kyiv Independent'ın haberine göre Frederiksen, Danimarka'nın stoklarında ne kadar top mermisi olduğunu belirtmedi.Danimarka Başbakanı, "Rusya bizimle barış istemiyor. Dezenformasyon, siber saldırılar ve hibrit savaşlarla Batı dünyasını pek çok farklı açıdan, Arktik bölgesinde, Balkanlar'da ve Afrika'da istikrarsızlaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.