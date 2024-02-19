'Ukrayna'ya verebileceğimiz en önemli güvenlik taahhüdü AB üyeliği'

Leyen: Ukrayna, Avrupa'nın Savunma Sanayi Stratejisi'ne eklenecek

Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde katıldığı bir tartışma panelinde Ukrayna'nın Avrupa'nın yeni savunma sanayi stratejisine ekleneceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Münih Güvenlik Konferansı'nın son gününde yaptığı konuşmada AB'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli jeopolitik sorunun Ukrayna Gazze, ve küresel güneyle ilgili olduğuna dikkat çekti.Kiev yönetimine güvenlik taahhütlerinin arttırılması gerektiğini vurgulayan Borrell "Ukrayna'ya verebileceğimiz en önemli taahhüt AB üyeliğidir." dedi.Borrell, AB ülkelerinin Ukrayna'nın silah kabiliyetinin artırılmasında defalarca tereddüt ettiğini ve gecikmenin zararlarının yaşandığını belirterek "Ukrayna'nın galip gelmesi için ne gerekiyorsa yapmanın zamanı gelmiştir. Daha fazlasını ve daha hızlısını yapmalıyız." dedi ve bu adımın AB üyeliği olduğunun altını çizdi.Konuşmasının ardından bir tartışma paneline katılan Borrell, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenliği konusunda ne kadar rol üstleneceğine dair farklı senaryoların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.AB'nin dış politika şefi İsrail-Filistin sorunu için de iki devletli çözümü AB'nin siyasi alanının olduğu tek yol olarak işaret etti."Rusya'ya karşı üstünlük sağlamak zorundayız," diyen Leyen "Her canın önemli olduğu Ukrayna'nın artık çok akıllı hale geldiğini görüyorsunuz, örneğin eski silah sistemlerimizi alıp onları yapay zeka ile modernize ederek daha hassas ve daha akıllı hale getiriyor. Dolayısıyla insansız hava aracı üretiminin gelişimini görmek çok etkileyici. İşte bu nedenle artık Ukrayna'yı da savunma programlarımıza dahil edeceğiz." dedi.