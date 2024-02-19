Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan, ABD'li senatörlerleri reddetti /19 Şubat 2024 08:47

Macaristan, ABD'li senatörlerleri reddetti

Macaristan hükümeti İsveç'in NATO üyeliği için onay arayan ABD'li senatörlerlerin görüşme teklifini reddetti.

SHABER3.COM

ABD'li senatörlerden oluşan iki partili bir heyet Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giderek hükümete, İsveç'in NATO'ya katılma talebini derhal onaylaması çağrısında bulundu.

Macaristan'ın tutumuyla ilgili ortak karar tasarısı hazırlayan grup, hiçbir Macar hükümeti üyesi tarafından kabul edilmedi.

New Hampshire Demokrat Senatörü Jeanne Shaheen, Macar hükümetinden hiçbir üyenin heyetle görüşme davetini kabul etmemesinin "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.

Shaheen, İsveç'in katılımının 26 Şubat'ta Macar milletvekilleri yeniden toplandığında onaya sunulacağı konusunda "umutlu ve iyimser" olduğunu kaydetti.

Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis ve Shaheen tarafından hazırlanan ortak karar tasarısındaViktor Orban hükümeti, İsveç'in Atlantik ötesi entegrasyonu önündeki engelleri kaldırmaya çağrılıyor.

"Atlantik ötesi güvenlik tehlikeye atılıyor"

Kararda, Macaristan'ın "İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama konusunda diğer tüm NATO üyesi ülkelere katılmadığı, bu katılımı onaylayan son ülke olmama taahhüdünü yerine getirmediği ve Avrupa'da barış ve istikrar için kilit bir anda Atlantik ötesi güvenliği tehlikeye attığı" belirtiliyor.

Tillis, Budapeşte'deki ABD Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Macaristan ve başbakanınız, katılımla birlikte dünya çapında özgürlük seven uluslara büyük bir hizmette bulunmuş olacaklar" dedi.

Budapeşte'ye giden heyette onlara Connecticut'tan Demokrat Senatör Chris Murphy de eşlik etti.

Bu ayın başlarında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Maryland Demokrat Senatörü Ben Cardin, Macaristan'a davranışları nedeniyle yaptırım uygulanması ihtimalini gündeme getirmiş ve Orban'ı "NATO'nun en az güvenilir üyesi" olarak nitelendirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Macaristan, ABD'li senatörlerleri reddetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:26:36