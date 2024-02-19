Macaristan, ABD'li senatörlerleri reddetti

"Atlantik ötesi güvenlik tehlikeye atılıyor"





ABD'li senatörlerden oluşan iki partili bir heyet Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye giderek hükümete, İsveç'in NATO'ya katılma talebini derhal onaylaması çağrısında bulundu.Macaristan'ın tutumuyla ilgili ortak karar tasarısı hazırlayan grup, hiçbir Macar hükümeti üyesi tarafından kabul edilmedi.New Hampshire Demokrat Senatörü Jeanne Shaheen, Macar hükümetinden hiçbir üyenin heyetle görüşme davetini kabul etmemesinin "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi.Shaheen, İsveç'in katılımının 26 Şubat'ta Macar milletvekilleri yeniden toplandığında onaya sunulacağı konusunda "umutlu ve iyimser" olduğunu kaydetti.Kuzey Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis ve Shaheen tarafından hazırlanan ortak karar tasarısındaViktor Orban hükümeti, İsveç'in Atlantik ötesi entegrasyonu önündeki engelleri kaldırmaya çağrılıyor.Kararda, Macaristan'ın "İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama konusunda diğer tüm NATO üyesi ülkelere katılmadığı, bu katılımı onaylayan son ülke olmama taahhüdünü yerine getirmediği ve Avrupa'da barış ve istikrar için kilit bir anda Atlantik ötesi güvenliği tehlikeye attığı" belirtiliyor.Tillis, Budapeşte'deki ABD Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Macaristan ve başbakanınız, katılımla birlikte dünya çapında özgürlük seven uluslara büyük bir hizmette bulunmuş olacaklar" dedi.Budapeşte'ye giden heyette onlara Connecticut'tan Demokrat Senatör Chris Murphy de eşlik etti.Bu ayın başlarında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Maryland Demokrat Senatörü Ben Cardin, Macaristan'a davranışları nedeniyle yaptırım uygulanması ihtimalini gündeme getirmiş ve Orban'ı "NATO'nun en az güvenilir üyesi" olarak nitelendirmişti.