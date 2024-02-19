Navalny'nin cesedinde 'morluklar var' iddiası

Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde yaşamını yitiren Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin cesedi ölümünden iki gün sonra bir morgda bulundu.



Sürgündeki bağımsız Rus gazetesi Novaya Gazeta'ya konuşan ancak adı açıklanmayan bir sağlık görevlisi, cesedi Salekhard Bölge Klinik Hastanesine getirildiğinde Navalny'nin başında ve göğsünde morluklar olduğunu bildirdi.



Letonya'nın başkenti Riga'da yayınlanan muhalif gazetenin aktardığına göre görevli "Görenlerin anlattığına göre bu tür yaralanmalar nöbet geçirmekten kaynaklanıyor. Kişi kasılıyor, onu zapt etmeye çalışıyorlar ve morluklar ortaya çıkıyor. Ayrıca göğsünde de bir çürük olduğunu söylediler. Yani, yine de onu hayata döndürmeye çalışmışlar ve büyük olasılıkla kalp durması nedeniyle ölmüş." diye konuştu.



Görevli ayrıca, "Genellikle cezaevinde ölen kişilerin cesetleri doğrudan Glazkova Caddesi'ndeki Adli Tıp Bürosu'na götürülür, ancak bu vakada bazı nedenlerden dolayı klinik hastaneye götürüldü." dedi.



İngiliz ve Amerikan basında çıkan haberlere göre, cesede henüz otopsi yapılmadığını belirten gazetenin muhabirleri, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdıkları bilgiye göre otopsi uzmanlarının cumartesi günü Moskova'dan kalkan iki tarifesiz uçakla Salekhard'a inmiş olabileceğini aktardı.



Rus yetkililer Navalny'nin yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastalandığını, derhal olay yerine ulaşan acil yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen Navalny'nin kurtarılamadığını bildirmişti.