Samanyolu Haber /Gündem / CHP Hatay ve İstanbul’daki iki ilçe adayını değiştiriyor /19 Şubat 2024 01:15

CHP Hatay ve İstanbul’daki iki ilçe adayını değiştiriyor

CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ile İstanbul’da Esenyurt ve Güngören adaylarını değiştirme kararı aldığı öğrenildi.

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CHP kulislerinde konuşulanlara göre , yeniden aday gösterilmesiyle birlikte eleştirilerin odağında olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş hakkında geri adım atılacak .

Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmayan Savaş’ın adaylığının geri çekileceği ve yerine başka bir ismin aday gösterileceği öğrenildi. Savaş’ın adaylığında değişikliğe gidilmesinde gelen tepkiler sonrasında yapılan anketler sonuçlarının etkili olduğu öğrenildi. Anketlerde Savaş’tan memnuniyetin iyi olmadığı bilgisi yer alırken, CHP yönetiminin bu nedenle adayın değiştirme kararı aldığı belirtildi.

Esenyurt’ta DEM Parti ile uzlaşılacak isim aday gösterilecek
Öte yandan Hatay ile birlikte İstanbul’un Esenyurt ile Güngören ilçelerinde gösterilen adaylar da değişikliğe gidilecek 

CHP, Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i aday olarak açıklamıştı. Ancak DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında “kent uzlaşısı” sağlanarak, burada da değişikliğe gidilmesi kararı alındı. Gökmen, bugün yapılan aday toplantısında da anons edilmemişti.  Esenyurt ilçesinde aday gösterilen Ali Gökmen‘in adaylığı geri çekilirken, yerine Prof. Dr. Ahmet Özer'in aday gösterileceği konuşuluyor .


Akkoç da rahatsızlığı nedeniyle değiştiriliyor
Hafta içerisinde Güngören Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Temel Akkoç’un da değiştirileceği öğrenildi. Aslen Bayburtlu olan  ve 2017 yılından itibaren CHP Güngören İlçe Başkanlığı görevini yürüten Akkoç’un da rahatsızlığı nedeniyle adaylığının geri çekildiği öğrenildi.

Üç adaylığının değiştirilmesiyle ilgili nihai kararın da aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceği 20 Şubat’tan önce netleşmesi bekleniyor.
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