Eski Başbakan şartlı tahliye edildi

Yasal zorluklar devam ediyor

74 yaşındaki eski başbakan, şartlı tahliye gereği cezasının geri kalanı boyunca her ay yetkililere rapor vermek zorunda ve hakkında seyahat kısıtlaması da bulunuyor. Ancak Taksin'in yaşı ve sağlık koşulları nedeniyle ayak bileği monitörü takmayacağı belirtildi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın eski Başbakanı Taksin Şinavatra, yolsuzlukla ilgili suçlardan sağlık sorunları nedeniyle altı aydır hapis cezasını çekmekte olduğu Bangkok'taki bir hastaneden erken saatlerde şartlı tahliye edildi.Daha Taksin'in daha önce lideri olduğu iktidardaki Pheu Thai partisinin başına geçen en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya hesabından babasının yüzme havuzu kenarında şortla otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.Şinavatra, "180 gün boyunca hava solumadıktan ve dışarıda güneş görmedikten ve 17 yıl boyunca bu eve geri dönmedikten sonra... Babam gelip dışarıda böyle oturdu. Uzun bir süre orada oturdu. Sonunda evinde" diye yazdı.Partinin önde gelen üyelerinden olan mevcut Başbakan Srettha Thavisin de selefini tahliyesinden dolayı kutladığını ifade etti.Öte yandan Taksin henüz tüm yasal zorluklardan kurtulmuş değil. Taylandlı yetkililer bu ayın başlarında Taksin hakkında neredeyse dokuz yıl önce monarşiye hakaret ettiği iddiasıyla yeniden soruşturma başlattıklarını açıkladı. Başsavcılığın Taksin'i suçlamaya karar vermesi halinde eski başbakanın yeniden gözaltına alınabileceği belirtiliyor.Telekom milyarderi Taksin 2006'da bir darbeyle devrildikten sonra geçen yıl ağustos ayında kendi isteğiyle sürgünden Tayland'a döndü ve sekiz yıllık cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Ancak sağlık sorunları yaşaması üzerine cezasına hastanede devam ederken kraldan af talep eden Taksin'in cezası bir yıla indirildi.