Faşist belediye başkanı namazı yasakladı(!) Müslümanlar tepkili

Cisint hangi kararları aldı?

Bir yandan 30 bin nüfuslu kentin okullarında yabancı çocuk sayısını sınırlamaya çalışan Cisint, diğer yandan Bangladeşliler arasında popüler olan kriketi kentin spor festivalinden çıkardı. Belediye başkanı geçen yaz da Müslüman kadınların plajda burkini (haşema) giymesini yasakladı.

Tehdit korkusu

Cisint'in ibadet yasağı getiren kararının ardından Darüsselam Müslüman Kültür Merkezi'ne ulaşan bir zarf Bangladeşli göçmenler arasında tedirginlik yarattı.

İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki liman kenti Monfalcones'in göçmenlik karşıtı aşırı sağcı belediye başkanının Müslümanları hedef alan kararları kentte 20 yıldır huzur içinde yaşadığı belirtilen göçmenler arasında tedirginliğe neden oldu.2016 yılında Matteo Salvini’nin Lig Partisi tarafından desteklenen, 2022 seçimlerinde de aşırı sağcı İtalyan Başbakanı Giorgio Meloni'nin İtalya'nın Kardeşler Partisi'nden belediye başkanı seçilen Anna Maria Cisint ikinci kez göreve gelişinden bu yana göçmen karşıtı politikalarıyla dikkat çekmeye başladı.Cisint'in ilk politikalarından biri, çoğunlukla gömenler tarafından kullanıldığı iddia edilen ana meydandaki bankları kaldırmak oldu. Cisint, kentteki en yoğun göçmen nüfusunu oluşturan Bangladeşlileri hedef almaya devam etti.Adım adım ilerleyen bu politikalara eklenen son karar kentteki 9 bin 400 yabancı kökenli nüfusun 6 bin 600'ünü oluşturan Bangladeşliler için bardağı taşıran son damla oldu. Cisint'in kasım ayında uygulamaya giren kararına göre kentteki Darüsselam Müslüman Kültür Merkezi'nde ibadet yasaklandı.Cisint, binanın inşa edilirken ibadet için değil ticari kullanım için tahsis edildiğini ve Müslümanların şehir planlama kurallarını çiğnediğini iddia ediyor. Kent sakinleri de "yüzlerce kişinin" ibadet ettiği binada güvenlik sorununun ortaya çıktığını ve belediye başkanının bu durumu dikkate aldığını ileri sürüyor.Ancak kentteki Müslümanlar cami olarak kullanılan binanın ibadetin ötesinde, çocukların okul çıkışı gittiği, insanların bir araya gelip sohbet ettiği bir sosyal alanla olarak görüyor.Zarfın Kur'an-ı Kerim'den koparılan iki sayfanın yanmış halde gönderilmesi Bangladeşli göçmenler arasında tehdit olarak algılandı.İngiliz The Observer gazetesine konuşan Darüsselam Müslüman Kültür Derneği Başkanı Bou Konate, "Bu çok incitici, hiç beklemediğimiz ciddi bir hakaretti. Ancak bu bir tesadüf değildi. Mektup, zehirli bir nefret kampanyasının yarattığı bir tehditti." sözleriyle endişesini dile getirdi.Kentteki birçok Müslüman gibi aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Konate, ibadet yasağına karşı bölge idare mahkemesine başvuracaklarını belirtti.