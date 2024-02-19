Avdiivka düştü, ABD'nin aklı başına geldi

Başkan Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Biden Zelensky’e Kiev’e 60 milyar dolarlık yardımın onay alacağından emin olduğunu söyledi.



Ukrayna’ya 60 milyar dolar destek içeren paket Senato’da kabul edilmişti.



Paketin yürürlüğe girebilmesi için Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Başkan Biden tarafından da imzalanması gerekiyor.



Temsilciler Meclisi ise ara tatilde olduğu için söz konusu paketi Şubat sonundan önce ele alması pek olası görülmüyor.



Başkan Biden Zelensky’le telefon görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna halkının cesurca ve kahramanca savaştığını ve şimdi mühimmatları azalırken Amerika’nın sırtını dönmesi fikrini saçma bulduğunu söyledi.



“Bunu etik bulmuyorum” diyen ABD Başkanı, Ukrayna’nın ihtiyacı olan mühimmat sağlanana kadar mücadele edeceğini vurguladı.



Biden, Zelensky'e Ukrayna'ya desteğin sağlanacağından emin olduğunu söylediğini de aktardı.



Zelensky de Temsilciler Meclisi üyelerine paketi desteklemeri çağrısında bulundu.



Zelensky Telegram’da paylaştığı mesajında, “Amerika Başkanı’nın tam desteğine güvenebileceğim için memnunum” ifadelerini kullandı.



Bütün bu gelişmeler Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Avdiivka’yı aldığı bir sırada yaşanıyor.



Avdiivka Rusya’nın savaşta 9 ay içinde elde ettiği en önemli kazanım.



Avdiivka, Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Donestsk bölgesinin başkentine giriş kapısı olarak biliniyor.



Avdiivka Rusya destekli ayrılıkçıların 2014 yılında Donetsk ve Luhanks bölgelerinde önemli toprak parçasını kontrol altına aldıklarından bu yana savaş bölgesi.