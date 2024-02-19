Samanyolu Haber /Dünya / Avdiivka düştü, ABD'nin aklı başına geldi /19 Şubat 2024 09:13

Avdiivka düştü, ABD'nin aklı başına geldi

Rusya 9 ay içinde en büyük kazanımını Ukrayna’nın doğusundaki Avdiivka’yı ele geçirerek elde ederken Beyaz Saray’ın Kiev’e göndermeye çalıştığı 60 milyar dolar bir kez daha gündemde.

SHABER3.COM

Başkan Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Biden Zelensky’e Kiev’e 60 milyar dolarlık yardımın onay alacağından emin olduğunu söyledi.

Ukrayna’ya 60 milyar dolar destek içeren paket Senato’da kabul edilmişti.

Paketin yürürlüğe girebilmesi için Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması ve Başkan Biden tarafından da imzalanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi ise ara tatilde olduğu için söz konusu paketi Şubat sonundan önce ele alması pek olası görülmüyor.

Başkan Biden Zelensky’le telefon görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna halkının cesurca ve kahramanca savaştığını ve şimdi mühimmatları azalırken Amerika’nın sırtını dönmesi fikrini saçma bulduğunu söyledi.

“Bunu etik bulmuyorum” diyen ABD Başkanı, Ukrayna’nın ihtiyacı olan mühimmat sağlanana kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Biden, Zelensky'e Ukrayna'ya desteğin sağlanacağından emin olduğunu söylediğini de aktardı.

Zelensky de Temsilciler Meclisi üyelerine paketi desteklemeri çağrısında bulundu.

Zelensky Telegram’da paylaştığı mesajında, “Amerika Başkanı’nın tam desteğine güvenebileceğim için memnunum” ifadelerini kullandı.

Bütün bu gelişmeler Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Avdiivka’yı aldığı bir sırada yaşanıyor.

Avdiivka Rusya’nın savaşta 9 ay içinde elde ettiği en önemli kazanım.

Avdiivka, Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Donestsk bölgesinin başkentine giriş kapısı olarak biliniyor.

Avdiivka Rusya destekli ayrılıkçıların 2014 yılında Donetsk ve Luhanks bölgelerinde önemli toprak parçasını kontrol altına aldıklarından bu yana savaş bölgesi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avdiivka düştü, ABD'nin aklı başına geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:25:46