ABD, Gazze'de ateşkes çağrısını veto edecek

Refah’a yönelik hava saldırısında aralarında bir kadın ve üç çocuğun bulunduğu altı kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Han Yunus’taki saldırıda da beş kişi hayatını kaybetti.



Bu arada İsrail hükümeti Filistin devleti kurulması yönündeki çağrıları yayınladığı bir bildiriyle reddetti.



Bildiride bir Filistin devletinin tanınmasının teröre hediye olacağı belirtildi.



İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Hamas’a karşı kesin zafer kazanılana kadar politikalarının değişmeyeceği mesajını veriyor.



Dünya Sağlık Örgütü Gazze’nin güneyindeki Nasser Hastanesi’nin artık çalışamaz halde olduğunu açıkladı.



İsrail askerleri geçen hafta hastaneye baskın düzenlemişti.



Dünya Sağlık Örgütü hastanede hala 200 hastanın olduğunu ve 20’sinin acil olarak diğer hastanelere nakledilmesi gerektiğini belirtti.



İsrail ordusu 100’den fazla kişiyi gözaltına aldığını belirtirken Hamas 70’inin sağlık görevlisi olduğunu kaydediyor.



Bütün bu gelişmeler yaşanırken Cezayir BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması için acil insani ateşkes çağrısı içeren bir tasarı hazırladı.



Tasarıda Filistinli sivillerin zorla yerlerinden edilmesi de reddediliyor.



Amerika’nın BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield ise tasarının kabul edilmeyeceğini açıkladı.



ABD, Katar ve Mısır ateşkes ve Hamas’ın elinde tuttuğu rehinelerin serbest bırakılması için haftalardır çaba harcıyor ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil.



Katar görüşmelerin beklenen ilerlemeyi sağlamadığını açıkladı.



Bu arada Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva İsrail’i soykırım yapmakla suçladı.



Brezilya Devlet Başkanı, İsrail ordusunun harekatının iyi hazırlanmış bir orduyla kadın ve çocuklar arasında olduğunu belirtti.