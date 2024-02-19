Samanyolu Haber /Dünya / 2 polis ve 1 itfaiyeci öldürüldü /19 Şubat 2024 09:18

2 polis ve 1 itfaiyeci öldürüldü

ABD’nin Minnesota eyaletinde yardım için çağrıldıkları eve giden polis ve itfaiye görevlilerine ateş açıldı. 2 polis ve 1 itfaiye görevlisi yaşamını yitirdi.

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Minnesota Valisi Tim Walz olayı “korkunç haber” olarak niteledi ve polislerle itfaiye görevlisinin yardım için çağrıya yanıt verirken yaşamlarını yitirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Olay sonrası bölgedeki yerel güvenlik güçleri birimlerinde taziye mesajları yayınlandı.

Polislerle itfaiye görevlisinin yaşamını yitirdiği yer 64 bin nüfuslu Burnsville kenti.

Kent, Minneapolis'e yaklaşık 30 km uzaklıkta.

Kentin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Angie Craig de ederal yardım konusunda yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.
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