Danimarka ve İsveç, Kur'an-ı Kerim yakılmasını önlemek için 'yasal araç' arıyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile yakın temas halinde olduğunu ve ülkesinde benzer bir sürecin devam ettiğini kaydetti.







Diğer ülkelere, kültürlere ve dinlere hakaret edilmesini önlemeye çalışacaklarıını belirten Rasmussen, eylemlerin "Danimarka için, en azından güvenlik açısından, önemli olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlarda müdahale etme olasılığını araştıracaklarını" kaydetti.





İsveç ve Danimarka son dönemde ülkelerinde artan Kur'an-Kerim yakma eylemlerinin önüne geçmek için harekete geçti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag yönetiminin, diğer ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının engelleyecek "yasal bir araç bulmaya" çalışacağını söyledi.Rasmussen, "Kur'an yakma, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemler. Bu birkaç kişi Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.Kararların anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde alınabileceğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, bunun "Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini" belirtti.Son haftalarda Danimarka'da ve İsveç'te, Kur'an yakma eylemleri ve İslam karşıtı protestolar yapıldı.Her iki ülke de Kuran'ın yakılmasından üzüntü duyduklarını ancak "ifade özgürlüğünü koruyan kurallar" çerçevesinde buna müdahale edemeyeceklerini bildirdi.İsveç Başbakanı Ulf Kristersson de "Ulusal güvenliğimizi, İsveç'teki ve dünyadaki İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek tedbirleri değerlendirmek için yasal durumu analiz etmeye de başladık" dedi.Bu ay aşırı sağcı aktivistler Kopenhag'daki Irak, Mısır ve Türkiye Büyükelçilikleri önünde Kur'an yakma eylemleri gerçekleştirdi.Aşırı milliyetçi Danimarkalı Vatanseverler (Danske Patrioter) üyesi iki kişi Mısır'ın ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.Bu ayın başlarında İsveç'te bir Irak vatandaşı, Kur'an üzerine basarak birkaç sayfasını ateşe verdi.İskandinav ülkelerindeki halka açık yakma eylemleri sonrası Irak, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Fas, Yemen ve Katar'da tepki protestoları yapıldı.