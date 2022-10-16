Danışmanın oğluna hızlı terfi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden olan danışmanı Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.





Sözcü gazetesinden Başak Kaya’nın haberine göre Maksut Serim, halen Halkbank’ta yönetim kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak görev yapıyor. Oğlu Yasin Ekrem Serim ise daha önce Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün ardından Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti.





Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı. Serim, evli ve 2 çocuk babası