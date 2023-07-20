Samanyolu Haber /Ekonomi / Daron Acemoğlu uyardı: Ekonomi seçime kadar belki ayakta kalmaz /20 Temmuz 2023 21:42

Daron Acemoğlu uyardı: Ekonomi seçime kadar belki ayakta kalmaz

Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası’nın politika faizini 17.50'ye çıkarması hakkında yaptığı değerlendirmede "Belki ufak tefek faiz artışlarıyla ve Orta Doğu‘dan gelen kaynaklarla seçime kadar ekonomi ayakta kalır, belki ayakta kalmaz. Ama ülkenin ekonomik potansiyelinin savrulduğu kesin" ifadelerini kullandı.

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BirGün'de yer alan habere göre ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası'nın (MB) politika faizini 17.50 seviyesine çıkarmasına ilişkin değerlendirmede enflasyonun ve ekonominin geleceğinin Körfez ülkelerinden gelecek olan paraya bağlanmasını 'endişe verici' olarak tanımladı.  

"Yurtdışından finansmanın nasıl enflasyonu dizginleyeceğini hala anlamış değilim. Bunu bir teorisi var mı acaba?" diye soran Acemoğlu, ekonominin seçime kadar ayakta kalamayabileceğini kaydetti.

"ÜLKENİN EKONOMİK POTANSİYELİNİN SAVRULDUĞU KESİN"

Acemoğlu, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

 "Merkez Bankası’nın 2:50 puan faiz arttırması, ve enflasyonun ve ekonominin geleceğini Orta Doğu’dan gelen paraya bağlanması gerçekten endişe verici. Bu ne yazık ki şu anki politikaların bir tek kısa dönemde kaynak getirmek üzerine olduğunu vurguluyor. Yurtdışından finansmanın nasıl enflasyonu dizginleyeceğini hala anlamış değilim. Bunu bir teorisi var mı acaba? Daha derin problem: Türkiye’nin yapısal bozukluklarına çare getirecek hiçbir şey yapılmadığı aşikar. Belki ufak tefek faiz artışlarıyla ve Orta Doğu‘dan gelen kaynaklarla seçime kadar ekonomi ayakta kalır, belki ayakta kalmaz. Ama ülkenin ekonomik potansiyelinin savrulduğu kesin. Çok yazık."
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