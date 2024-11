DEM Parti, kayyımlar için harekete geçti

Belediye Eş Başkanlarının görevden alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından ileri sürülen “dosyaları vardı, ceza almışlardı” gibi gerekçelere de yanıt verilen başvurularda, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ahmet Türk’le ilgili ileri sürülen gerekçelerin, 2016 ve 2019’da da Mardin’e kayyım atanmasına gerekçe yapıldığı, ancak gerekçe yapılan bu suçlamalarla ilgili kesin bir yargı kararı bulunmadığı vurgulandı. Belediye Eş Başkanlarının hukuki durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilerek, neden kayyım atanamayacağına ilişkin ulusal ve uluslararası yargı kararlarına ve hukuki normlara işaret edildi.





DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine 4 Kasım'da kayyım atandı. Muhalefetten kayyım uygulamasına sert tepki gelirken DEM Parti, harekete geçti. Üç ilin idare mahkemelerine kayyım atanmasının yürütmesinin durdurulması talebiyle başvuruda bulunuldu.DEM Parti'nin konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz ile parti avukatlarımız, Halfeti, Batman ve Mardin Belediyelerine kayyım atanmasının yürütmesinin durdurulması talebiyle başvuruda bulundu. Her üç ilin idare mahkemelerine yapılan başvuruda, 4 Kasım darbesine işaret edilerek DEM Parti’nin yerel seçimlerde bu illerde elde ettiği başarı ve halkın tercihleri hatırlatıldı.Anayasa Mahkemesinin 1987 yılında, kayyım uygulamasına benzer bir kanunun çıkarılmasını, “...Seçim esasının kabul edildiği her yerde onun sonuçlarına katlanmak demokrasi gereğidir. Büyükşehir belediye sınırları içinde siyasal bir şablona göre oluşturulacak bir ‘dikensiz gül bahçesi’ arayışı, ‘hürriyetçi demokrasi’ ilkesine açıkça aykırıdır” diyerek reddettiği hatırlatıldı.Ayrıca her kayyım atamasının belediyeleri karakola çevirdiği, halkın hizmet alamaz hale geldiği belirtildi ve bu duruma son verilmesi istendi. Başvurularda, “6758 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile Belediye Kanununun 45. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırılık sebebiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gönderilmesi, 2.3. idari işlemin iptal edilmesi ve hukuka aykırı bu işlemin tüm sonuçlarının ortadan kaldırılması” istendi"