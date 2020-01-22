Samanyolu Haber /Ekonomi / Demirören askerlerle anlaştı /22 Ocak 2020 12:03

Demirören askerlerle anlaştı

Hürriyet ve Kanal D'yi Aydın Doğan'dan devralan Yıldırım Demirören, akaryakıt sektöründeki iki markasını (Total ve M Oil) 450 milyon dolara (2,7 milyar TL) Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) sattı.

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SAMANYOLUHABER- Yaklaşık üç aydır müzakere hâlinde olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Demirören Holding masadan anlaşarak kalktı. 

OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding'in akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Total ve M Oil markalarını yaklaşık 450 milyon dolara (2,7 milyar TL) satın aldı.

OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için ise 90 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Hisse devrinin, kanuni işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleşeceği kaydedildi.

Total Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyette. 

Demirören, Total'in Türkiye'deki lisans hakları ve bayilerini 2015 yılında 325 milyon euroya satın almıştı.

ASKERLER TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HOLDİNGİNİN SAHİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs 1960 darbesinden sonru kurduğu OYAK, subay ve astsubayların maaşından her ay düzenli kesinti yapıyor. 

Enerjiden otomotive lojistikten inşaata farklı sektörlerde şirketleri çatısı altında toplayan OYAK'ta yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda emekli Tümgeneral Mehmet Taş (önde, sağdan 3'üncü) oturuyor.

Bu kesintiler karşılığında herhangi bir vergi ya da harç ödemeyen ve tamamen emekli generallerin hâkimiyetindeki OYAK milyarlarca dolarklık bir holdinge dönüştü.

ERDEMİR'İ DE SATIN ALDI

Başlangıçta emekli sandığı olarak kurulan OYAK halihazırda Bursa'da Fransız Renault firması ile ortak otomobil ve hafif ticari taşıt imalatı yapıyor. 

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri hâline gelen OYAK, 2005 yılında Ereğli Demirçelik ve İskenderun Demirçelik fabrikalarını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan devralmıştı.   

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