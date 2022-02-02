Samanyolu Haber /Gündem / Deniz Poyraz’ı öldüren katil Onur Gencer talep etti, Adalet Bakanlığı harekete geçti /02 Şubat 2022 12:29

Deniz Poyraz’ı öldüren katil Onur Gencer talep etti, Adalet Bakanlığı harekete geçti

İzmir’de HDP çalışanı Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in, “güvenlik” gerekçesiyle duruşmanın Kayseri’ye sevk edilmesi talebiyle CİMER’e yaptığı başvuru üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binasına yönelik silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’na (CİMER) başvurduğu öğrenildi. Gencer, avukatı aracılığıyla davanın görüldüğü 29 Aralık 2021 tarihindeki ilk duruşmanın ardından “güvenlik” gerekçesiyle davanın Kayseri’ye sevk edilmesini istedi. Gencer’in talebi üzerine CİMER, Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı.
 
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Valiliği’nin “güvenlik zafiyeti” olup olmadığına dair görüşlerinin de yer aldığı gerekçeli mütalaaların Adalet Bakanlığı’na ulaştırılması talep edildi. Şu ana kadar başsavcılık ve valiliğin, Adalet Bakanlığı’na görüş bildirmediği öğrenildi.
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