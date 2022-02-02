İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 50,9

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlarda yıllık enflasyon Ocak'ta yüzde 50,91 seviyesine çıktı.





Bu 2002’den bu yana yıllık enflasyonda görülen en yüksek seviye.





İTO Ücretliler Geçinme Endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,18 artış göstermişti. Ocak'ta aylık bazda yükseliş de yüzde 13,78 oldu.





İTO’ya göre Ocak 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 26,69, sağlık ve kişisel bakım harcamalar grubunda 21,51, konut harcamalarında yüzde 17,19, gıda harcamalarında yüzde 13,81, ev eşyası harcamalarında yüzde 10,24, diğer harcamalarında yüzde 6,87, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,28 artış görüldü.





Giyim harcamalarında yüzde -0,39 azma kaydedildi.





Ocak 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 20,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 7,22 artış görüldü.



