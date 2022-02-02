TUİK gerekli ayarlamaları yaptı: Enflasyon rakamları 3 Şubat'ta şaşırtacak!

3 Şubat 2022’de açıklanacak Ocak ayına ilişkin enflasyon hesaplamasında yıl başından bu yana büyük oranda zam gelen elektrik fiyatlarının payı düşecek. Elektriğin geçen yılki TÜFE'de yüzde 2.71 olan ağırlığının Ocak ayı için yüzde 2.5'in altında kalacağı hesaplanıyor.

ELEKTRİK FİYATLARININ AĞIRLIK İÇİNDE PAYI NEDEN AZALACAK?

Her yılın ilk ayındaki enflasyon hesaplamalarında TÜFE'yi oluşturan mal ve hizmetlerin toplam içindeki ağırlıkları belirleniyor ve zam oranının genel endekse ne ölçüde yansıyacağında bu ağırlıklar belirleyici oluyor. Enerji Günlüğü'nün haberine göre geçen yıl TÜFE artışı yüzde 36 olurken elektrikteki zam oranı yüzde 22'de kaldı. Dolayısıyla 2021 itibarıyla elektriğe yapılan harcamanın toplamdaki payı azaldı. Yöntem gereği pay ağırlık hesaplamalarında yeni yıla girişte bu oranlar esas alınıyor. Geçen yıl elektriğe genele oranla daha düşük zam geldiği için bu ağırlığın bu yıl Ocak ayında yüzde 2.3-2.4 aralığında olması bekleniyor.

ŞUBAT AYINDA ELEKTRİK FİYATLARININ PAYI ARTACAK

Bununla birlikte enflasyon hesaplamalarındaki bu yöntem tüm yıl için geçerli değil. Bu nedenle Ocak ayında kademeli zamma göre ortalama yüzde 75 dolayında artacak olan elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığı Şubat ayında artacak.





DOĞALGAZ FİYATLARININ AĞIRLIĞI DA OCAK'TA AZALACAK

Ocak ayı enflasyon sepetinde elektriğin yanı sıra yılbaşında yüzde 25 zam gelen doğalgazın ağırlığında da gerileme olacak. Doğalgazın geçen yıl enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 1,68 idi. Geçen yıl doğalgaza yapılan zam oranı ise elektrikte olduğu gibi yüzde 19,5 ile enflasyonun altında gerçekleşti.