Samanyolu Haber /Gündem / Denizli'de aile katliamı: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti /12 Haziran 2020 14:26

Denizli'de aile katliamı: Eşi ve çocuklarını öldürüp intihar etti

Denizli’de bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Denizli’nin Çivril ilçesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşini, 9 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Çakar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir’i öldürdü. Ahmet Çakar ardından aynı av tüfeği ile kendi canına kıydı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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