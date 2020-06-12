Lufthansa, Türkiye uçuşlarına Temmuz’da başlıyor

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" dedi









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Uçuşların arttırılmasıyla tekrar mümkün olduğunca çok destinasyona uçmayı hedeflediklerini belirten Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih’ten Türkiye’ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye’ye Almanya ve İsviçre’den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" şeklinde konuştu.





SEYAHAT YAPACAKLARA UYARILAR







Geçer, uçuş öncesi ve uçak içi en iyi hijyen önlemlerini aldıklarının altını çizerek, şunları söyledi:





"Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışından özellikle Almanyada ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahatlerini bekliyoruz. Türkiye’den yurtdışına uzun mesafeli seyahat edecek yolcularımız gerekli vizeleri ile Türkiye’den Frankfurt ve Münih üzerinden transit terminallerinden aktarmalı olarak dünyanın bir çok noktasına uçabilecekler. Ancak yolcularımızın gitmek istedikleri Ülkelerin web sitelerinden güncel Covid-19 uygulamalarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."