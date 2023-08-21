Samanyolu Haber /Gündem / Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında tutuklu kalmadı! /21 Ağustos 2023 09:22

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında tutuklu kalmadı!

Osmaniye'de iki katı sonradan eklenen 10 katlı Bilge Sitesi A Blok, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, altı kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti, 22 ayrı konuda inceleme yaptı ve binanın yapımındaki eksiklikler belirledi. Ancak dört sanıklı davanın tek tutuklu sanığı cezaevinden çıktı.

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Sözcü’de yer alan habere göre, Savcı, 18 Haziran'da iddianame hazırlayarak, dört şüpheli hakkında “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme” suçlamasıyla Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Ölen 105 kişinin yakınları ise savcılığa yaptıkları başvuruyla, “Binayı inşa eden, inşaat firması yetkililerinden yapı denetimini yapan kamu kurum ve kuruluş görevlilerinden, yapı kullanma izni ve yapı ruhsatını imzalayan görevlilerden, denetimde yer alan İl Şehircilik Müdürlüğü ve belediye personelinden, çok katlı bina yapımına imkan tanıyan imar planlarını yapan veya tadil eden Belediye Meclisi üyelerinden, ihmal ve kusuru bulunan diğer şahıs veya şahıslardan” şikayetçi oldu.
Müteahhit henüz mahkemeye çıkmadan tahliye edildi

14 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mustafa İpek, henüz mahkemeye çıkmadan 3 Temmuz 2023'te tahliye edildi. Tahliye gerekçesinde, “tutuklu kaldığı süre, delilerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve ölçülü olacağı” belirtildi.

Bilge Sitesi A Bloku yapan İFTAŞ İnşaat Tic. Ltd. Şti. inşaat yapımında yetkili olarak bulunduğu belirtilen Mustafa İpek'in işçi alımı ve malzeme temini yaptığı, Faruk Pilge'nin ise firmanın finansal bölümünde görev aldığı ifadelerde belirtildi.
“Hayatın olağan akışına aykırı”

CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, 105 kişinin hayatını kaybettiği davada tutuklu sanığının bulunmadığını kaydederek, “105 kişinin öldüğü, yapı müelliflerine, müteahhide ve belediye dahil onay makamlarına ciddi bir bilirkişi raporu ile kusur verilmesine rağmen tek tutuklu sanığın tensiple tahliyesi hayatın olağan akışına aykırı olup, ileride belediye başkanına dava açılması ihtimaline binaen tahliye edildiğini düşünmekteyiz” dedi.

Ayrıca Çakır, halen Osmaniye Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kadir Kara'nın, binanın yapıldığı dönemde Belediye İmar Müdürü olarak görev yaptığını ve belgelerde imzasının bulunduğunu belirtti.
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