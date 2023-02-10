Samanyolu Haber /Gündem / Depremin 5. günü: can kaybı 18 bin 342’ye ulaştı /10 Şubat 2023 10:48

Depremin 5. günü: can kaybı 18 bin 342’ye ulaştı

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 100 saatten fazla bir süre geçti. Ölü ve yaralı sayısı yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki depremde bugün sabah saatleri itibariyle 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti.

AFAD’dan yapılan en son açıklamada, “SAKOM’dan alınan son bilgilere göre toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74.242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75.780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir” denildi.

Saat 09.25 itibarıyla can kaybı 18 bin 342, yaralı sayısı 74 bin 242, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.
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