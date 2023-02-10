Depremin 5. günü: can kaybı 18 bin 342’ye ulaştı

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki depremde bugün sabah saatleri itibariyle 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti.





AFAD’dan yapılan en son açıklamada, “SAKOM’dan alınan son bilgilere göre toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74.242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75.780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir” denildi.





Saat 09.25 itibarıyla can kaybı 18 bin 342, yaralı sayısı 74 bin 242, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

