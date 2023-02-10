Almanya: Depremzedeler için vize kolaylığı talebi

Almanya'da Türkiye kökenli milletvekilleri, depremde evsiz kalanların Almanya'daki akraba ve yakınlarının yanına gelebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını talep etti.





Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan pek çok kişinin, akrabalarını yanlarına almak için kendisine başvurduğunu belirterek bu tür kişilere kısa sürede bürokratik olmayan yollarla yardımcı olunması gerektiğini söyledi.





Geçici oturum için vize işlemlerinin kolaylaştırılması çağrısı yapan Karaahmetoğlu, "Bunun için tek koşul, Almanya'daki akrabaların gelecek kişinin geçim masraflarını üstlenmeyi taahhüt etmesi olmalı" dedi.





Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Macit Karaahmetoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da aynı çağrıyı yineleyerek depremzedelerin Almanya'da bürokratik olmayan, kısa sürede sonuçlanan bir şekilde geçici olarak akrabalarının yanına gelebilmeleri için çözüm bulunmasını istedi. Karaahmetoğlu, "Bu, gerçek bir dayanışma ve insanlık sembolü olur" dedi.



