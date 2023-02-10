Samanyolu Haber /Gündem / Almanya: Depremzedeler için vize kolaylığı talebi /10 Şubat 2023 11:12

Almanya: Depremzedeler için vize kolaylığı talebi

Almanya'da Türkiye kökenli milletvekilleri, depremde evsiz kalanların Almanya'daki akraba ve yakınlarının yanına bir süreliğine gelebilmesi için vize kolaylığı talep etti.

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Almanya'da Türkiye kökenli milletvekilleri, depremde evsiz kalanların Almanya'daki akraba ve yakınlarının yanına gelebilmeleri için vize kolaylığı sağlanmasını talep etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan pek çok kişinin, akrabalarını yanlarına almak için kendisine başvurduğunu belirterek bu tür kişilere kısa sürede bürokratik olmayan yollarla yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Geçici oturum için vize işlemlerinin kolaylaştırılması çağrısı yapan Karaahmetoğlu, "Bunun için tek koşul, Almanya'daki akrabaların gelecek kişinin geçim masraflarını üstlenmeyi taahhüt etmesi olmalı" dedi.

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Macit Karaahmetoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da aynı çağrıyı yineleyerek depremzedelerin Almanya'da bürokratik olmayan, kısa sürede sonuçlanan bir şekilde geçici olarak akrabalarının yanına gelebilmeleri için çözüm bulunmasını istedi. Karaahmetoğlu, "Bu, gerçek bir dayanışma ve insanlık sembolü olur" dedi.

Baden-Württemberg eyalet parlamentosu başkanı Muhterem Aras ve Hessen eyalet milletvekili Turgut Yüksel de daha önce yaptıkları açıklamalarda benzer çağrıları dile getirmişti.

Alman Dışişleri: İnsani durumu göz önünde bulunduruyoruz
Almanya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye vatandaşları için deprem sonrasında da vize uygulamasının sürdüğünü, ancak vize işlemlerinde özel koşulların ve ağır insani durumun da dikkate alındığını bildirmişti.

Depremden etkilenen Gaziantep'teki vize başvurularında alınan randevuların geçerliliğini koruduğunu ve Türkiye'nin herhangi bir yerindeki merkezde yeni randevuya gerek kalmadan gerçekleştirilebileceğini belirten Dışişleri Bakanlığı, depremzedelerin Almanya'daki yakınlarının yanında 90 güne kadar kalabilmek üzere vize başvurusunda bulunabileceğini kaydetmişti.
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