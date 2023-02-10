Bu kez de AHBAP’a mı çökmeye hazırlanıyorlar

NURULLAH KAYA





Türkiye’de bu kadarda olmaz denen her şey oluyor maalesef. AKP Rejimi ve yandaşları oklarını bu kez de Haluk Levent’in AHBAP derneğine dikti. Türkiye’de haksız ve hukuksuz yere onlarca holdinge, derneğe ve şirkete çöküp milyarlarca doları yağmalayan AKP Rejimi şimdide doğal afetlerde en güvenilir dernek olarak görülen AHBAP’a göz koydu.







Türkiye’de AKP Rejimi’ne haraç vermeyen veya tabi olmayan hiçbir derneğin yaşama hakkı yoktur. Yakın dönemde tecrübe edildiği gibi önce yandaş medya ve trollerle hedef seçilen kişi veya kurum yıpratılıyor, sonra müfettişler gönderiliyor ve kamuoyunda algı oluşturuluyor, en sonunda da ya kayyum atanıyor ya da doğrudan üzerine çökülüyor. Tabi bu aşamalar esnasında birileri aracı olarak gönderilerek "güçlük çıkarmadan razılığınızla bize devredin ya da şu kadarını bize vereceksiniz" de deniyor.





Devletin kurumlarına ve AKP’nin derneklerine artık bir çok insan güvenmediği için bağışlarını AHBAP üzerinden yapmaya başladı. Ancak milyarları toplayan AHBAP’ın bütçesi, devletin kasasını boşaltan, deprem paralarını harcayan AKP Rejimi’nin iştahını kabartıyor. Yaptığı kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Haluk Levent’e yandaşlar önce “Bu kadar parayı yönetemez, o bir şarkıcı, hesap vermeli vb” eleştirilerini yönetmeye başladı bile.





Örneğin Turgay Güler, "Haluk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" derken AHBAP’ın AFAD’a rakip olduğunu savunan birçok yandaş gazeteci ve sosyal medya trollü, derneği ve Haluk Levent’i hedef alarak toplanan yardımların AFAD’a aktarılmasını gerektiğini belirten twetler atamaya başladı.





Dernekte toplanan paraların devredilmesi gerektiğini belirten Akit gazetesinin eski Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, “Yarın sabah toplanan para miktarının detaylı bilgisi ve harcamaların faturası yayınlanırsa şu ana dek neler yapıldığı görülmüş olur. Ben de bizzat yayınlarım. Eğer bu güne dek yardımlar öylece bekliyorsa tamamı AFAD’a devredilebilir” derken depremden sonra sahada AHBAP Derneği’ni görmediğini iddia eden Yeni Şafak gazetesi editörü ve Ülke TV’den Hüseyin Karagöz, “Amacım kimseyi zan altında bırakmak değil. Ancak kaçırdığım gündeme şöyle bir bakınca telaffuz edilen rakamları gördüm. Dünyanın dört bir yanına yardım götüren pek çok kurumdan yüksek meblağlar. Kurumun sitesinde de harcamalara ilişkin rapor yok. Sadece soruyorum ‘ne oluyor?” ifadelerini kullandı.





Dün de AHBAP’ın web sitesine organize bir siber saldırı gerçekleştirildi. Yurtiçi kaynaklı olduğu ortaya çıkan saldırının mobil bir ağa sahip önemli bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi.





Hükümete muhalif olduğu için Türkiye'nin arama kurtarma konusunda en ünlü ve deneyimli ismi olan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki de yaşadığı yoğun baskılar yüzünden istifa etmiş zorla her şeyden el etek çektirilmişti. Umarız Haluk Levent'in başına da böyle bir şey gelmez.





Öte yandan Haluk Levent, topladıkları yardım miktarını ve harcamaları daha önceki afetlerde yaptıkları gibi detaylı yayınlayacaklarını ifade etti.



