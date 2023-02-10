Kommersant: Türkiye’deki felaketin sonuçlarından Erdoğan sorumlu tutuluyor.

SAMANYOLUHABER.COM-MOSKOVA









Rusya’nın önde gelen gazetelerinde Kommersant, “Türkiye'de kamuoyunun ana odak noktası afet bölgesindeki insanlara nasıl yardım edileceği ve insanların bir an önce enkazdan çıkartılması” vurgudu yaparak, “uzmanlar giderek artan bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi bir geleceği olup olmadığını soruyor’ diyor. Gazete, bu durumdan rahatsız olan Erdoğan’ın muhalefete çok sert şekilde yüklendiğine dikkat çekiyor.





Muhalefetin "AKP'nin hükümete ve onunla yakından ilişkili inşaat şirketlerine milyarlarca lira gelir getiren, kaçak inşaatlara yönelik tartışmalı affının bu trajedinin yaşanmasına ve can kayıplarının artmasına yol açtığı’’ sözlerine yer veren gazete, bu argümanlarla Türk muhalefetinin yetkilileri göz yummak ve yolsuzlukla suçladığını satırlarına taşıyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aktif olarak yaptığı muhalefete ve 1999 yılından beri toplanan milyarlarca liralık 'deprem vergisi'ne ne olduğunu merak ettiği sözlerini ön plana çıkararak, Erdoğan’ın sosyal medya ve Twitter yasağına dikkat çekiyor.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlı adaylığı için öne çıktıklarını her iki siyasetçinin de felaketin yaşandığı bölgelere giderek halkla içi içe olduğunu ve Erdoğan karşısında kimin aday olacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğinin altını çiziyor.





Kommersant, Türk siyaset analistlerine göre depremin seçim kampanyası üzerindeki etkisi hakkında konuşmanın kolay olmadığını, acılar tazeyken bu konuları konuşamanın etik olmayacağını ancak yaşanılan afetin bu tür sonuçların olup olmayacağının bir süre sonra ortaya çıkacağına vurgu yapıyor.





14 mayıs olarak duyurulan başkanlık seçimlerinin halen belirlenen tarihte yapılmasının beklendiğini ancak Erdoğan’ın elinde seçimin ileri bir tarihe ertelenmesi kartının olduğunu da hatırlatıyor