Samanyolu Haber /Gündem / Depremin tren yoluna verdiği zarar görüntülendi /09 Şubat 2023 00:35

Depremin tren yoluna verdiği zarar görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren raylarının depremin etkisiyle yerinden oynayıp yana kaydığı görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da büyük hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren rayları, 10 ili etkileyen depremlerin etkisiyle büküldü.

Konuyu TRT için değerlendiren Prof. Dr. Erhan Altunel, nayların fayın yüzeydeki izinin üzerine rastgele döşenmiş olduğunı belirtti. Altunel, "Örneğin petrol ve doğal gaz boru hatları bu şekilde aktif fayları geçmek zorunda kaldıklarında oralarda bu faylar ayrıntılı olarak incelenir. Bu raylar eski dönemlerde döşenmiş olduğu için insanlar bu yüzey kırığının ne tür şeylere sebep olabileceğini bilemiyordu. Hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan rastgele döşenmiş bir demiryolu bu" diye konuştu.

Üzerinden tonlarca yük geçmesine rağmen hasar almayan rayların büküldüğüne dikkati çeken Altunel, "Tren raylarındaki durum, açığa çıkan enerjiyi işaret ediyor. 250 kilometre uzunluğunda yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir düzlem boyunca iki taraftaki bloklar zıt yönlerde hareket ediyor. Bu çok büyük bir güç. Doğal olarak fay üzerine inşa edilmiş mühendislik yapılarında da bu şekilde ötelenmeler yaşanıyor" sözlerini kullandı.
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