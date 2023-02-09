Samanyolu Haber /Gündem / Twitter'in ardından İnstagram ve Ekşi Sözlük'e de erişim problemi yaşanıyor /09 Şubat 2023 00:40

Twitter'in ardından İnstagram ve Ekşi Sözlük'e de erişim problemi yaşanıyor

Ekşi Sözlük ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Ekşi Sözlük, "Erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik, çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

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 Twitter'ın ardından sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşanıyor. 

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik, sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Instagram'a erişimde de sorun yaşadıklarını paylaştı. Küresel çapta yaşandığı belirtilen sorun nedeniyle Instagram kullanıcıları özellikle hikayeleri görüntüleyemediklerini ve paylaşamadıklarını ifade etti.
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