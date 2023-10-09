Depremle yerle bir olan Hatay'ın çeşmelerinden zehir akıyor

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şubesi, içme ve kullanma sularına yönelik bir saha çalışması sonuçlarını raporlaştırdı. Genel olarak suların içilemez olduğunun belirtildiği raporda, sudaki bakteri miktarına dikkat çekilirken “şebeke ye ve isale hattına kanalizasyonun karışmış olması ihtimaline” dikkat çekildi.



Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üstünden sekiz ay geçti. Buna karşın depremzedeler büyük bir halk sağlığı tehdidi ile karşı karşıya. TTB, Hatay Tabip Odası ve SES Hatay Şubesi, 11-12-13 Eylül tarihleri arasında Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde içme ve kullanma sularına yönelik yürüttükleri saha çalışmalarını tamamladı.



Şebeke ve depolardan 28 farklı numune ile yapılan çalışma sonuçlarının analiz edildiği raporda, “Genel olarak suların içilebilir olmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılırken “Alınan su numunelerinin büyük çoğunluğunda E.Coli üremiştir. Yine E.Coli ve koliform bakterilerin birlikte üreme gösterdiği örnek sayısı fazladır” ifadeleri kullanıldı.



28 numune içinde içilebilir numune sayısının iki olduğuna dikkat çekilen raporda en çarpıcı tespitlerden bir tanesi de bazı örneklerdeki bakteri miktarının “şebekeye ve isale hattına kanalizasyonun karışmış olması ihtimalini artırması” oldu.



‘BİR AN ÖNCE ONARILMALI’





Sağlıklı ve temiz suyun sağlama yükümlülüğü olan belediye ve bunun denetim sorumluluğu olan sağlık müdürlüğünü çalışmalarının kritik önemde olduğuna değinilen raporda “suyun içilebilir hale gelene kadar halka ücretsiz su dağıtımına devam edilmeli”, “konteyner depolarından, tankerlerinden dağıtılan sular içilmemeli”, “artezyen ve kuyu sularının kullanımından uzak durulmalı”, “dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli bir şekilde kamu kurumları tarafından yerine getirilmeli”, “Başta Hatay Su ve Kanalizasyon İşletmesi ve kamu kurumları olmak üzere şehrin tüm kaynak, depo, kuyu, şebeke ve isale hattındaki tüm eksik, noksan, kırık, çatlak vs. onarılıp hazır hale getirilmesi sağlanmalı” denildi.



ÖZEL LABORATUVARDA ANALİZ EDİLDİ





Raporda, çalışma kapsamında ilgili bölgelerde kullanıldığı bilinen şebeke hattından ve depolardan su örnekleri alarak özel bir laboratuvarda analiz edildiği vurgulanırken, örnek alma aşamasında, rutinde de bu faaliyeti yürüten çevre sağlığı teknisyeni kişilerden yararlanıldığı belirtildi. Testlere ilişkin “Su örnekleri steril kaplarla, soğuk zinciri sağlanarak özel laboratuvara yetiştirerek analiz ettirdik. Toplam 28 su numunesi ile çalışma tamamlandı” denildi.

