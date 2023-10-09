Samanyolu Haber /Politika / Babacan'dan yeni '15 milletvekili' açıklaması /09 Ekim 2023 08:08

Babacan'dan yeni '15 milletvekili' açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “15 adayımız seçilecek yerlerden mutlaka aday gösterilsin ve Meclis’e girelim diye bir dayatmamız olmadı Kılıçdaroğlu’na. Tam tersine, bize daha çok aday gösterin. Meclis’te çoğunluğu almamız gerekiyor denildi” ifadelerini kullandı.

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TÜSİAD’ın Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliğinde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir kısım yönetici kadrosu ve milletvekilleri ile boy göstermişti.

Dahası DEVA, etkinliğe neredeyse tam kadro gelen tek partiydi. Belki de geçmişteki uzun ekonomi bakanlığı süreci içinde iş dünyasıyla yıllara dayanan içli-dışlılığı nedeniyle, TÜSİAD etkinliğinde kendisini evinde gibi hissediyordu. Babacan’la sohbet fırsatım oldu. Kendisine, “CHP listelerinden Meclis’e giren 15 milletvekiliniz nedeniyle herhalde 6’lı masanın, özellikle de yeni 4 parti arasında en kazançlı parti ve lideri gibi hissediyorsunuz” dedim.

“Hayır bir pazarlık yapmadık” dedi. “15 adayımız seçilecek yerlerden mutlaka aday gösterilsin ve Meclis’e girelim diye bir dayatmamız olmadı Kılıçdaroğlu’na. Tam tersine, bize daha çok aday gösterin. Meclis’te çoğunluğu almamız gerekiyor denildi” sözlerini dile getirdi. CHP içinde 39 milletvekilliğinin Masadaki 4 parti arasında bölüşülmesi, çoğunun seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi, şüphesiz Çankaya’da Sadullah Ergin’in adaylığı CHP içinde büyük tartışmalara neden olmuştu.

Şöyle bir çıkarım yapabiliriz, CHP’nin oyları yüzde 30’lara yükselseydi, belki de DEVA Meclis’te bugün rahatça grup kurabilecekti.
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