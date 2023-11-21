Dersim kökenli Dilan Yeşilgöz Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir

Hollanda'da yarın yapılacak erken genel seçimde 26 parti yarışacak. 13 milyon kişinin oy kullanacağı seçimde, 12 Eylül darbesi döneminde Hollanda'ya iltica etmek zorunda kalan DİSK'li bir babanın kızı olan Dersim kökenli Dilan Yeşilgöz’ün yeni başbakan olması bekleniyor.





Mark Rutte liderliğindeki VVD, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) tarafından oluşturulan dörtlü koalisyon hükümeti göçmen politikalarıyla ilgili anlaşmazlığa düştüğü için 7 Temmuz'da dağılmıştı. 13 yılla Hollanda'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olan Rutte, seçim kararı alırken parti liderliğini ve başbakanlığı bırakacağını açıklamıştı.





KOALİSYON ZORUNLU





Liberal-sağ VDD'nin seçimden galip çıkması, eski Hıristiyan Demokrat politikacı Pieter Omtzigt’in Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nin (NSC) ikinci çıkması bekleniyor. Aşırı sağcı ve yabancı karşıtı Gert Williams'ın Özgürlük Partisi'nin 150 sandalyeli parlamentoya 20-22 vekil göndermesi bekleniyor.





Eski Avrupa Komisyonu üyesi Frans Timmermans’ın liderliğinde seçime giren İşçi Partisi (PvdA) ile Yeşil Sol Parti (GL) ittifakı ise anketlerde 3. sırada yer alıyor. Wilders’in partisi PVV, 4. sırada bulunuyor.





Sandık anketleri ülkeyi çoklu bir koalisyonun beklediğini ortaya koyarken hükümet kurma görevi ayları hatta yılları bulabiliyor. Halihazırdaki hükümet altı ayda ancak kurulabilmişti.





GÖÇE SINIRLAMA





Yeşilgöz eylül ayı başlarında açıkladığı partisinin “Yer açın, Sınırları Belirleyin” başlıklı seçim programında önceliğini 'göçle mücadele' olarak belirlemişti. Yeşilgöz, sığınmacı, işçi ve öğrenci göçünü sınırlamak için AB direktifleri kapsamında mümkün olan tüm kısıtlamaları uygulamak istiyor. Zorunlu askerliği yeniden gündeme almak da vaatleri arasında.





DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?





Ankara’da 1977 yılında dünyaya gelen Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Dersim doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz’ün kızı.





Yücel Yeşilgöz, darbe sonrası 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulundu. Dilan Yeşilgöz de annesi ve kız kardeşi ile birlikte 1984 yılında bir tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına kaçıp oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gitti.





Amsterdam Belediye Meclisi üyesi olarak aktif siyasete başlayan Yeşilgöz, 2017 yılında VVD’den milletvekili seçildi. Daha önce Devlet Bakanı olan Dilan Yeşilgöz, geçen yıldan bu yana Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.