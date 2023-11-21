Almanya'da 'antisemitizm' operasyonu: Gözaltına alınan Alman-Türk vatandaşları var!

Almanya'nın Bavyera eyaleti genelinde antisemit nefret söylemi yaydığı iddia edilen şüphelilerin evlerine yönelik baskınlar düzenlendi.





Düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleri, 17 şüphelinin evinde aramalarda bulundu.





Şüphelilerin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kutladıkları ve Yahudilere karşı nefret yaydıkları belirtildi.









Bavyera Eyaleti Kriminal Soruşturma Bürosuna göre şüpheliler yaşları 18 ila 62 arasında değişen iki kadın ve on beş erkekten oluşuyor.





Gözaltına alınanların arasında Alman-Türk çifte vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.





ARALARINDA TÜRKLER DE VAR

Tagesspiegel'in aktardığına göre, Şüphelilerden birinin WhatsApp'taki bir okul sohbetinde bir palyaçoyu gösteren ve üzerinde "Yahudilere gaz sıkın" yazan bir çıkartma gönderdiği ifade ediliyor.





Alman-Türk çifte vatandaşlığı olan bir şüphelinin, hesabından "Yahudi oğullarının katledilmekten ve yok edilmekten başka bir şeyi hak etmediklerini" yazdığı söyleniyor.





Alman-Türk çifte vatandaşlığı olan bir başka şüphelinin de Hamas'ın 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısının ardından "Tüm Yahudileri öldürebilirdim, ama neden öldürdüğümü göstermek için bazılarını canlı bıraktım" başlığıyla Hitler'in bir resmini paylaştığı belirtiliyor. Ayrıca, fotoğrafın yanında bir Filistin bayrağı, "Özgür Filistin" yazısı ve zafer işareti içeren bir emojinin yer aldığı kaydedildi.





Bavyera nefret suçlarıyla mücadele polis komiseri Michael Weinzierl, "Ne yazık ki antisemitizm Almanya'daki pek çok Yahudi'nin günlük yaşamını şekillendiriyor. Hamas'ın, İsrail'e yönelik son terör saldırısı da Almanya'daki yaşamlarını etkiliyor. O zamandan bu yana Bavyera sokaklarında yeni bir antisemitizm dalgası yaşanmış olsa da, işlenmiş olan suçlar arka planda kalmamalıdır" dedi.





Şüphelileri gözaltına alan polisler, şüphelilere ait cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların da bulunduğu teknolojik eşyalara el koydu.





ALMAN İÇİŞLERİ BAKANI, İSLAM KONFERANSI'NDA KONUŞTU

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, İslam Konferansı'nda konuştu.





Feaser, ülkedeki Müslüman grupları antisemitizme karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye ve "Hamas'ın İsrail'e yönelik korkunç terör saldırılarını" kınamaya çağırdı.





Almanya'da Müslümanlardan da kaynaklanan bir antisemitizm sorunu olduğunun kabul edilmesini belirten Feaser, "Bazıları için nefret dolu sözlerin ardından şiddet eylemlerinin gelmesi için bir kıvılcımın yeterli olduğunu şu anda tecrübe ediyoruz" dedi.





Feaser, "Bu konuyu şimdi ve burada tüm açıklığıyla konuşmalıyız. Bu ülkede Yahudileri korumak Almanya'nın varoluş nedeninin sarsılmaz bir parçasıdır. Bu, Holokost'ta işlenen suçların bir sonucudur. Bu durum, Yahudi yaşamının bir daha asla tehlikeye atılmasına izin vermeme sorumluluğunu doğurmaktadır" diye konuştu.





Antisemitizm suçlamalarının Müslüman karşıtı duygulara alet edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Feaser, "Şu anda antisemitizmle mücadele bahanesiyle Müslümanlara karşı bir hava yaratanlar bizi birleştirmek değil bölmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.





Faeser, antisemitizmle mücadelenin İslami gruplar tarafından "daha da görünür bir şekilde" desteklenmesi çağrısında bulunarak, "Almanya'daki başlıca İslami kuruluşlar da Cuma namazlarında, cemaatlerinde ya da kendi sosyal medya kanallarında Yahudi nefretine ve İsrail düşmanlığına karşı yüksek sesle ve net bir şekilde seslerini yükseltmekle sorumludur" diye konuştu.