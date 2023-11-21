ABD Savunma Bakanı Kiev’de

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüştü.





Ukraynalı diğer yetkililerle de bir araya gelen Austin, Washington'un desteğinin sürdüreceğini de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duyurdu.





Austin, ziyaretinin amacının Kiev yönetimine ABD'nin Ukrayna'yı hem şimdi hem de gelecekte desteklemeye devam edeceği yönünde ‘önemli bir mesaj vermek’ olduğunu vurguladı.





Ziyaret, batılı devletlerin Ukrayna’ya yardımların azaldığı bir dönemde Kiev yönetimi için kritik öneme sahip. Özellikle ABD’de ek bütçenin Kongreden Ukrayna yardımı olmadan geçmesi ve ardından Başkan Joe Biden’in hazırlanan bütçeyi onaylaması Kiev için tereddütleri artırmıştı.





Pentagon'dan yapılan açıklamada Austin'in "Ukraynalı liderlerle görüşmek ve ABD'nin Ukrayna'nın özgürlük mücadelesine verdiği sarsılmaz desteği pekiştirmek üzere" Kiev'de bulunduğu belirtildi.





Açıklamada "ABD'nin Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu güvenlik yardımını sağlama konusundaki kararlılığının devam ettiğini" vurgulandı.





Polonya'dan trenle Kiev'e giden Austin, Rusya'nın Ukrayna'da savaşı başlatmasından bu yana ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.