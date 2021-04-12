DEVA Partisi'nde üst düzey iki istifa

DEVA Partisi kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti. Bu isimlerden Kılıçlar, daha önce Kadın Politikaları Başkanlığı yapmıştı.





Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nde (DEVA) iki kurucu üye ile yollar ayrıldı. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilini partiden istifa etti.





Öte yandan, DEVA Partisi Genel Merkezi tarafından Elazığ İl Başkanlığı görevinden alınan Murat Dağhan, düzenlediği basın toplantısında kendisiyle birlikte Alacakaya, Kovancılar, Keban ve merkez ilçeden 107 kişinin partiden istifa ettiklerini duyurdu.





Arzu Kılıçlar kimdir?





Prof. Dr. Arzu Kılıçlar, 1974 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Türkiye'nin Turizm Gelirlerindeki Sızıntılar Ve Bu Sızıntıların Hesaplanmasına Yönelik Bir Yaklaşım isimli teziyle doktor unvanını aldı.





Akademik kariyerini 2018 yılına kadar Gazi Üniversitesi'nde yürüten Kılıçlar, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.





Kılıçlar'ın turizm, eğitim, örgüt ve liderlik gibi konularda yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ve kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilen Kılıçlar evli ve iki çocuk annesidir.





Nevim Bilici kimdir?





Nevim Bilici, 1967 yılında Trabzon'da doğdu. Bursa Kız Lisesi'ni bitirdi. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Dergi, radyo ve TV programlarına metin yazarlığı yaptı. Orta derecede İngilizce bilen Nevim Bilici ev hanımıdır, evli ve 2 çocuk annesidir.