Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi'nden MHP'ye: Cevap vermeye değer bulmuyoruz /27 Mayıs 2020 13:19

DEVA Partisi'nden MHP'ye: Cevap vermeye değer bulmuyoruz

DEVA Partisi'nden MHP'nin kendilerine ve Genel Başkan Ali Babacan'a yönelik açıklamalarına yanıt geldi.

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DEVA'dan yapılan açıklamada, "İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz" dendi.

Babacan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, DEVA'ya hakaretiyle başlayan tartışma sürüyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan'ın, Bahçeli'ye yönelik "2001 krizinde de, şimdiki krizde de iktidarın ortağı MHP" şeklinde sözlerine ilişkin, "Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini 'deli saçması' olarak adlandırması, bir meczubun bir dahiye dil uzatmasından farksızdır." ifadesini kullanmıştı. 

"Cevap vermeye değer bulmuyoruz"

Büyükataman tarafından yapılan sert açıklamaya Twitter üzerinden yanıt veren DEVA Partisi şu ifadeleri kullandı:

İktidarın küçük ortağı adına, her zamanki hakaretamiz ve tehditkar üslupla, Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan iftira dolu bir açıklama yapılmış. Bu tür izansız açıklamaları cevap vermeye değer bulmuyoruz. Biz, ülkenin büyüyen sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz.
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