Samanyolu Haber /Dünya / Hong Kong'da polis ve göstericiler yeniden karşı karşıya /27 Mayıs 2020 13:29

Hong Kong'da polis ve göstericiler yeniden karşı karşıya

Hong Kong'da Çin milli marşının kötüye kullanılmasını cezalandıracak tasarının tartışılacağı Hong Kong Meclisi önünde eylem yapıldı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

SHABER3.COM


Suçluların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran iade yasasının ardından haftalar süren sert protesto gösterilerine ev sahipliği yapan Hong Kong'da sokaklar yeniden hareketlendi.

Bu kez gösterilerin nedeni Çin milli marşının kötüye kullanılmasını cezalandıracak tasarı oldu.

Tasarının görüşüleceği Hong Kong Meclisi önünde eylem yapan protestoculara polis müdahale etti.

Eleştirmenler, ulusal marş tasarısının şehirde ifade özgürlüğüne bir darbe olduğunu düşünüyor.

Pekin yönetimi ise kararın  vatansever ruhu ve ülkenin sosyalist temel değerlerini geliştireceği görüşünde.

Tasarıya göre "Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı milli marşa hakaret edenlere 6 bin 450 dolara kadar para cezası verilmesi ön görülüyor

Çin Milli Marşı

Çin hükümeti, Kasım 2017’de ülkenin Milli Marş'ına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong’da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hong Kong'da polis ve göstericiler yeniden karşı karşıya Sonraki Haber >>

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:40:20