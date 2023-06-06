'Devlet Bahçeli ile sorun yaşamamak için yapıldı'

İktidarın partisinin, muhalefet partilerinin milletvekillerini etkileyeceği yönelik iddiaları yanıtlayan Davutoğlu "Seçimden önce zaten teşkilatımıza yönelik kanca attılar. Bu siyasi ahlaksızlıktır. Bunu aramızda yapacak kimse yok. Çünkü biz ilkelerle yola çıktık" dedi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçim sonrası yenilenen Kabine hakkında da konuşan Davutoğlu, özellikle eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında önemli bir iddiada bulundu.Eski bakanların milletvekili yapıldığını anımsatan Davutoğlu, "Süleyman Soylu'nun bakan olmaması için bütün Bakanlar Kurulu'nu milletvekili yaptılar. Benim gördüğüm tablo bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu tek başına görevden almak istemediği için, Bahçeli ile arasında sıkıntı doğacağı için 'Tüm bakanları vekil yapacağım' dedi. Ama 2 bakanı yeniden aynı göreve getirdi." ifadelerini kullandı."Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ile birlikte parlamentoda birlikte grup kurulacak mı?" sorusuna yönelik Davutoğlu, görüşmelerin gerçekleştirildiğini işaret etti.