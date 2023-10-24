Dilan Polat mağdurları sıraya girdi: Paramı iade etmediler

Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medyadan paylaştıkları şaşaalı hayatlarıyla yavaş yavaş ülkenin magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Öyle ki gönderileri binlerce beğeni alıyor, paylaşımları milyonlarca izleniyordu. Dilan Polat bir magazin programına çıkmış, daha sonra ağlayarak inkar edecek olsa da günde 750 bin lira harcadığını söylemişti. Polat çifti günlük yaşamındaki aşırı hareketleriyle günden güne daha fazla dikkat çekmeye başlarken haklarında iddialar ortaya atıldı. Muhammet Yakut ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun ileri sürdükleri kazanılan paranın kaynağı hakkında kamuoyunda şüphe uyandırdı. Nitekim o şüpheleri herkes konuşur oldu ve savcılık harekete geçti. Ancak Seyhan Soylu iddialarından kısa süre sonra Engin Polat ile yemek yediği fotoğrafı paylaşıp yurtdışına gitti. Uçakta çektiği videolarda Engin Polat’tan para aldığını, Paris’te Cem Uzan’a komşu olacağını söyledi



130 şubesi var





Soruşturma açılmadan önce adli olaylar da yaşandı. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir’deki işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Bundan bir gün önce de Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuştu. Dilan Polat’ın sahibi olduğu güzellik merkezinin ülke genelinde 130 şubesi var; mal varlıklarına el konan çift sosyal medyada şirketlerine ait ürünlerin tanıtımını yapmaya devam etti, Ama Dilan Polat’ın Instagram hesabı kapatıldı. Bu konuda da farklı

iddialar var ve Dilan Polat’ın takipçi kaybettiği için hesabını dondurduğu söyleniyor.





Şikayet var: Para iadesi yapmıyorlar





Öte yandan Dilan Polat’ın güzellik merkezleri yaşananlar sonrası kan kaybediyor görünüyor. Çünkü merkezlerden güzellik paketleri satın alanlar artık buraya gitmek istemiyor ve iade talep ediyor. Ama iadelerde sorun yaşanıyor, iddiaya göre müşteriler paralarını geri alamıyor. Özellikle internetteki şikayetvar sayfasında bu merkezlere yönelik bir hayli şikayet ve talep var. Dilan Polat Yalova Şubesi’ne giden bir vatandaş “8 seans (2+ kontrol seans) tüm vücut lazer paketi aldım ama aradığımda kaç dakika bekledim ve iptal edemeyeceklerini söylediler. Cayma bedeli 30 gün olmasına rağmen iptal etmediler” diyor. Farklı illerden buna benzer pek çok şikayet olmuş. “Bu güzellik merkezinden birkaç paket aldım ve hepsini nakit parayla ödedim. Kalkıp para ödemedin, ödemen gerekir diyorlar. Yoksa seanslara giremezmişim, ama ben bütün parayı ödedim. Bunlar insanları bu şekilde yanıltıyor, aylardır paramı ödemiyor, seanslarımı yapmıyorlar” diyen bir vatandaş da var







