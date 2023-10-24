Dilan Polat mağdurları sıraya girdi: Paramı iade etmediler

Dilan ve Engin Polat çifti sosyal medyadan paylaştıkları şaşaalı hayatlarıyla yavaş yavaş ülkenin magazin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Öyle ki gönderileri binlerce beğeni alıyor, paylaşımları milyonlarca izleniyordu. Dilan Polat bir magazin programına çıkmış, daha sonra ağlayarak inkar edecek olsa da günde 750 bin lira harcadığını söylemişti. Polat çifti günlük yaşamındaki aşırı hareketleriyle günden güne daha fazla dikkat çekmeye başlarken haklarında iddialar ortaya atıldı. Muhammet Yakut ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu’nun ileri sürdükleri kazanılan paranın kaynağı hakkında kamuoyunda şüphe uyandırdı. Nitekim o şüpheleri herkes konuşur oldu ve savcılık harekete geçti. Ancak Seyhan Soylu iddialarından kısa süre sonra Engin Polat ile yemek yediği fotoğrafı paylaşıp yurtdışına gitti. Uçakta çektiği videolarda Engin Polat’tan para aldığını, Paris’te Cem Uzan’a komşu olacağını söyledi
130 şubesi var
Soruşturma açılmadan önce adli olaylar da yaşandı. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait Ataşehir’deki işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Bundan bir gün önce de Dilan Polat’a ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuştu. Dilan Polat’ın sahibi olduğu güzellik merkezinin ülke genelinde 130 şubesi var; mal varlıklarına el konan çift sosyal medyada şirketlerine ait ürünlerin tanıtımını yapmaya devam etti, Ama Dilan Polat’ın Instagram hesabı kapatıldı. Bu konuda da farklı
iddialar var ve Dilan Polat’ın takipçi kaybettiği için hesabını dondurduğu söyleniyor.
Şikayet var: Para iadesi yapmıyorlar
Öte yandan Dilan Polat’ın güzellik merkezleri yaşananlar sonrası kan kaybediyor görünüyor. Çünkü merkezlerden güzellik paketleri satın alanlar artık buraya gitmek istemiyor ve iade talep ediyor. Ama iadelerde sorun yaşanıyor, iddiaya göre müşteriler paralarını geri alamıyor. Özellikle internetteki şikayetvar sayfasında bu merkezlere yönelik bir hayli şikayet ve talep var. Dilan Polat Yalova Şubesi’ne giden bir vatandaş “8 seans (2+ kontrol seans) tüm vücut lazer paketi aldım ama aradığımda kaç dakika bekledim ve iptal edemeyeceklerini söylediler. Cayma bedeli 30 gün olmasına rağmen iptal etmediler” diyor. Farklı illerden buna benzer pek çok şikayet olmuş. “Bu güzellik merkezinden birkaç paket aldım ve hepsini nakit parayla ödedim. Kalkıp para ödemedin, ödemen gerekir diyorlar. Yoksa seanslara giremezmişim, ama ben bütün parayı ödedim. Bunlar insanları bu şekilde yanıltıyor, aylardır paramı ödemiyor, seanslarımı yapmıyorlar” diyen bir vatandaş da var
Randevu vermeye devam ediyorlar
Dilan Polat’a ait güzellik merkezinin Ataşehir şubesini aradığımızda randevu verebileceklerini belirttiler. Bu şubede herhangi bir randevu kısıtlaması bulunmuyor ve her gün sabah 09.00 akşam 19.00 aralığında hizmet vermeye devam ediyor. Şimdilerde herhangi bir açıklama yapmayan Polat ailesi hakkında ise dört ayrı soruşturma bulunuyor. “Suç örgütü kurmak ve yönetmek”,“suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” olmak üzere dört ayrı suçtan soruşturma sürerken MASAK incelemesi de yapılmıştı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Çağdaş Çelik Sade Vatandaş isimli YouTube kanalında “Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konursa net olarak çekilirim” demişti.
Dosyada 13 şüpheli var
Öte yandan hakkında soruşturma yürütülenler sadece Dilan ve Engin Polat değil. Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat’ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli var. Ayrıca Dilan Polat’ın eski arkadaşı olan Nez Demir de mal varlığına tedbir konulanlar arasında. Bu kararı ağlayarak anlatan Nez Demir, babasının mal varlığına da el konduğunu söyleyerek üç yıl önce bir şirkette Dilan Polat ile ortaklığı olmasından dolayı bunları yaşadığını söyledi.